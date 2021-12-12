В школе № 28 Пензы дети и взрослые проверили знание Конституции РФ

12.12.2021 | 19:45

Тест на знание Конституции Российской Федерации решили пройти дети, родители, учителя в школе № 28.

Несовершеннолетних и взрослых посадили за компьютеры в разные аудитории. За 40 минут каждый должен был ответить на 20 вопросов, которые связаны с основными положениями высшего нормативно-правового акта страны.

Тест всероссийский, проводится шестой год подряд, участие в нем добровольное.

Ученица школы № 28 Татьяна Голиченкова в 2020-м набрала 20 баллов, но это не помешало ей отложить личные дела и 12 декабря снова вчитываться в непростые вопросы.

«Планирую связать свою жизнь с юридической деятельностью, поэтому я смотрела и поправки в конституцию, и саму конституцию. Знать свои права должен каждый человек, потому что человек, не знающий своих прав, живет с закрытыми глазами», - пояснила школьница.

«Хочется посмотреть, как составлен тест, знаем ли мы в совершенстве эти вопросы, которые касаются наших прав, свобод, а также возможностей», - высказала мнение мама ученицы школы № 28 Надежда Чернова.

Тест также можно было пройти онлайн. Заинтересованных людей много, уверен директор учебного заведения. Так как оно гуманитарное, в нем действует школа правоведения, подключаются обычно и дети, и взрослые.

«Студенты, молодые преподаватели, кандидаты и доценты, в том числе в выходные дни, проводят открытые лекции для старшекурсников, для родителей, касающиеся различных сфер нашего законодательства», - рассказал директор школы № 28 Алексей Мирясов.

Результаты VI Всероссийского теста на знание Конституции РФ будут опубликованы на сайте организатора акции https://гражданин.дети не позднее 20 декабря.

Результаты всех участников, а их сотни тысяч в стране, проанализируют, чтобы выяснить, каков уровень понимания основных принципов и положений документа высшей юридической силы.