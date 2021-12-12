В Пензе коммунальщики получат 28 единиц техники для чистки улиц

12.12.2021 | 11:44

Департамент ЖКХ Пензы отчитался в своем Instagram-аккаунте о поступлении новой техники, которая будет чистить улицы города в зимний и летний период.

В МУП «Пензадормост» появились 9 единиц комбинированных дорожных машин ЭД-244. Ожидается, что до конца года поступят еще 19 подобных спецавтомобилей.

«Качественная очистка дорог - одна из приоритетных задач МКУ «Департамент ЖКХ Пензы», - отмечается в посте.

Ранее сообщалось, что зимним содержанием дорог в Пензенской области будут заниматься 934 спецмашины. Для борьбы с гололедом заготовлено 162,5 тыс. тонн песко-соляной смеси.