Пензенцам необязательно проверять антитела к COVID перед прививкой

Специалисты пензенского центра медпрофилактики ответили на вопрос, нужно ли определять уровень антител к COVID-19 перед вакцинацией.
Многие жители области перенесли коронавирус или же полагают, что болели. Существует мнение, что в таком случае перед прививкой нужно проверить количество антител и отказаться от введения препарата, если оно высоко, поскольку возможно негативное влияние на здоровье.
«На самом деле необходимости в таком обследовании нет. Даже если в организме имеются антитела, то введение вакцины только увеличит их количество, сделает иммунитет крепче», - подчеркнули специалисты центра в посте в своем Instagram-аккаунте.
Они напомнили рекомендации ВОЗ, согласно которым прививаться важно вне зависимости от наличия и количества антител к вирусу.
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А ещё лучше прививаться каждый день с утра после чистки зубов