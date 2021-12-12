Пензенцам необязательно проверять антитела к COVID перед прививкой

12.12.2021 | 15:28

Специалисты пензенского центра медпрофилактики ответили на вопрос, нужно ли определять уровень антител к COVID-19 перед вакцинацией.

Многие жители области перенесли коронавирус или же полагают, что болели. Существует мнение, что в таком случае перед прививкой нужно проверить количество антител и отказаться от введения препарата, если оно высоко, поскольку возможно негативное влияние на здоровье.

«На самом деле необходимости в таком обследовании нет. Даже если в организме имеются антитела, то введение вакцины только увеличит их количество, сделает иммунитет крепче», - подчеркнули специалисты центра в посте в своем Instagram-аккаунте.

Они напомнили рекомендации ВОЗ, согласно которым прививаться важно вне зависимости от наличия и количества антител к вирусу.