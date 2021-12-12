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Общество

Пензенцам необязательно проверять антитела к COVID перед прививкой

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Специалисты пензенского центра медпрофилактики ответили на вопрос, нужно ли определять уровень антител к COVID-19 перед вакцинацией.

Многие жители области перенесли коронавирус или же полагают, что болели. Существует мнение, что в таком случае перед прививкой нужно проверить количество антител и отказаться от введения препарата, если оно высоко, поскольку возможно негативное влияние на здоровье.

«На самом деле необходимости в таком обследовании нет. Даже если в организме имеются антитела, то введение вакцины только увеличит их количество, сделает иммунитет крепче», - подчеркнули специалисты центра в посте в своем Instagram-аккаунте.

Они напомнили рекомендации ВОЗ, согласно которым прививаться важно вне зависимости от наличия и количества антител к вирусу.

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Гость||

А ещё лучше прививаться каждый день с утра после чистки зубов

Гость||

Когда будет статистика по заболевшим и умершим с вакцинацией. Скоро никто не будет ставить прививки раз не может министерство ответить на вопрос.что скрываете???

Гость||

Матвиенко вот заявила ,т что антител у нее много и прививаться она не желает.

Гость||

Ух ты! Живу в Пензе. Только что прислали СМС из поликлиники № 1 г. Кузнецка (где я никогда не проживала), приглашая пройти вакцинацию для профилактики covid-19. Обалдели уже с этой вакцинацией!

Гость||

Всем срочно капельницу а то они не отстанут вампиры и вурдалаки фармы

Гость||

15.58. врешь, собака Якин. Не говорила она такого. А если и говорила, то мне пофиг, я привился. А не привитые заболевают чаще, болеют тяжелее и умирают в основном они.

Гость||

У кого знакомые умерли от ковидлы? Пофиг, привитые, не привитые, именно от ковидлы?

Гость||

Прививаться, личное дело каждого, и зависит это от количества сала в голове, а проще:- хочешь жить - привейся, хочешь помучиться и в муках покинуть сей грешный мир- не прививайся, не носи маску, не мой руки и пр., это твой выбор, ведь у нас свобода выбора. Я болел когда не было вакцины, и испытал все прелести этого заболевания, прошло больше года, две реабилитации не помогли до сих пор. Совет: не эксперементируйте на своём здоровье.

Имя: Гость
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