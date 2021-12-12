Бюджетную стабильность Пензенской области поддержат 85 млн руб.

12.12.2021 | 14:51

В Пензенскую область для поддержания стабильности бюджета из федеральной казны направят 85 млн 500 тыс. рублей.

Соответствующее распоряжение 8 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сурский край вошел в число 45 регионов, которым было решено направить дотацию из федерального бюджета, общий размер которой составит 29,3 млрд рублей.

Деньги пойдут на финансирование расходов, связанных с увеличением зарплат работников бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий, на ремонт и реконструкцию дорог, строительство спортивных и других объектов, отмечается на сайте Правительства РФ.