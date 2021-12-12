Бюджетную стабильность Пензенской области поддержат 85 млн руб.

В Пензенскую область для поддержания стабильности бюджета из федеральной казны направят 85 млн 500 тыс. рублей.
Соответствующее распоряжение 8 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Сурский край вошел в число 45 регионов, которым было решено направить дотацию из федерального бюджета, общий размер которой составит 29,3 млрд рублей.
Деньги пойдут на финансирование расходов, связанных с увеличением зарплат работников бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий, на ремонт и реконструкцию дорог, строительство спортивных и других объектов, отмечается на сайте Правительства РФ.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Сурский cry - депрессивный, дотационный нищий регион.