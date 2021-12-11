В районе Окружной отключили воду в связи с ликвидацией аварии

11.12.2021 | 18:09

В Пензе ООО «Горводоканал» ведет аварийно-восстановительные работы по устранению утечки на водопроводе диаметром 400 мм у дома № 9 на улице Кижеватова.

Для оперативного устранения аварии, спровоцированной погодными условиями, вызвавшими подвижки грунта, на объект направлены две бригады аварийно-диспетчерской службы и бригада по ремонту сетей водопровода, задействована специализированная техника и насосное оборудование.

Время постройки данного водопровода - 80-е годы прошлого столетия.

В целях прекращения утечки в настоящее время временно приостановлено водоснабжение на улицах Кижеватова, Воронова, Российской, Силикатной, Красные Кирпичики. В течение ближайших часов водоснабжение по указанным адресам будет восстановлено.

В течение воскресенья, 12 декабря, работы будут продолжены - с приостановкой водоснабжения на Орловской улице и у ТЦ «Перекресток». Они будут продолжаться до полного восстановления трубопровода.

Руководит производством аварийно-восстановительных работ мастер ООО «Горводоканал» Дмитрий Кулагин. Пензенцам приносят извинения за неудобства.