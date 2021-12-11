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Общество

В Пензенской области провели ремонт 170 км дорог местного значения

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В 2021 году в Пензенской области за счет субсидий из регионального дорожного фонда отремонтировали 170 км автомобильных дорог местного значения.

Дорожные работы проводились на 127 объектах в 66 муниципальных образованиях.

Кроме того, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году построено, реконструировано и отремонтировано более 30 км автомобильных дорог в 12 районах области.

«В 2022 году практика предоставления субсидий муниципальным образованиям из дорожного фонда будет продолжена», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

зачем? что бы дибилы летали и разбивались? дороги вообще не стоит ремонтировать, целее будем

Гость||

Ничего себе, 170 километров!

Гость||

А в Пензе разметки нет. Улица Окружная даже не поделена на направления.

Имя: Гость
Комментарий:

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