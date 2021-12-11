В Пензенской области провели ремонт 170 км дорог местного значения

В 2021 году в Пензенской области за счет субсидий из регионального дорожного фонда отремонтировали 170 км автомобильных дорог местного значения.
Дорожные работы проводились на 127 объектах в 66 муниципальных образованиях.
Кроме того, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году построено, реконструировано и отремонтировано более 30 км автомобильных дорог в 12 районах области.
«В 2022 году практика предоставления субсидий муниципальным образованиям из дорожного фонда будет продолжена», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
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зачем? что бы дибилы летали и разбивались? дороги вообще не стоит ремонтировать, целее будем