В Пензенской области провели ремонт 170 км дорог местного значения

11.12.2021 | 11:59

В 2021 году в Пензенской области за счет субсидий из регионального дорожного фонда отремонтировали 170 км автомобильных дорог местного значения.

Дорожные работы проводились на 127 объектах в 66 муниципальных образованиях.

Кроме того, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году построено, реконструировано и отремонтировано более 30 км автомобильных дорог в 12 районах области.

«В 2022 году практика предоставления субсидий муниципальным образованиям из дорожного фонда будет продолжена», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.