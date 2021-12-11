Из одного района Пензы за день вывезли 54 кубометра мусора

11.12.2021 | 13:53

10 декабря в Пензе прошла традиционная санитарная пятница. О том, что было сделано, рассказали в пресс-службе мэрии.

В Железнодорожном районе расчищены территории на улицах Луначарского, Ухтомского, Светлой, Клары Цеткин, Московской. Ликвидированы стихийные свалки на улицах Рабочий Порядок, Ушакова, Пригородной, Чаадаева, Долгой, Каракозова, Клары Цеткин и на участке, прилегающем к федеральной автодороге М5 «Урал» у поворота на дачный массив. На полигон вывезено более 54 кубометров отходов.

В центре города снята визуальная информация со световых опор и дорожных знаков на улицах Суворова, Московской, Бакунина, Чехова, Володарского, а также на Привокзальной площади.

Работники управляющих компаний убрали мусор из дворов многоэтажек и с детских площадок, обработали опасные участки противогололедными средствами.

В Первомайском районе прошла расчистка муниципальных территорий на улицах Окружной, Гоголя, Экспериментальной, Калинина, Краснова от мелкого мусора.

В Ленинском районе с привлечением спецтехники вывезены навалы бытового мусора и порубочных остатков с улиц Ключевского/Кураева, территории смотровой площадки на Горной. Собран бытовой мусор на муниципальной территории на улицах Шевченко, Новый Кавказ, Толстого, у дома № 22 на улице Карпинского и в районе Юбилейной площади.

В Октябрьском районе убраны свалки мусора на проспекте Строителей, улицах Ладожской и Глазунова. Расчищены тротуары на улицах Ленина, Гагарина, Крупской, Леонова, Ударной, Воровского, Циолковского, Беляева, Кирпичной, Германа Титова, Островной, а также на пешеходных мостиках на улицах Ленина и Леонова и на путепроводе на улице Беляева.