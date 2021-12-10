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Общество

В Пензе расширили список призов за вакцинацию от коронавируса

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В пятницу, 10 декабря, в администрации Пензы сообщили, что призовой фонд для вакцинировавшихся от коронавируса горожан продолжает расширяться.

Список партнеров акции пополняется.

«Они предоставили бытовую технику (холодильник, телевизоры), посуду, сертификаты на покупки в сетевые магазины, услуги салонов красоты и медицинского центра, билеты в кино, продуктовые наборы, кондитерскую продукцию», - уточнили в мэрии.

Акция распространяется на граждан старше 60 лет.

Желающим принять участие в розыгрыше нужно привиться первым компонентом с 8 по 12 декабря на любой площадке для вакцинации. Затем до 14 декабря следует обратиться в комплексный центр социальной помощи своего района и представить специалистам копию справки о прививке. Там участника занесут в список с присвоением номера. 15 декабря в Центре культуры и досуга пройдет розыгрыш-лототрон.

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Гость||

А кто 7 декабря привился?

Гость||

А тем кто до того привился-тем фигу с маслом?

Гость||

В Тамалинском районе хотят больницу прикрыть и сделать филиалом Берлинской. Вот она, истинная забота партии и здоровье населения.И будут в вонючих своих автобусиках лечить или в Магните, за вонючей ширмочкой.

Гость||

Шутка, Белинской

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пройдет розыгрыш-лоХотрон.

Гость||

Заманушки слабоваты надо штук по 100 квартир по 100 автомобилей по 100 путевок путешествие по Европе и Миру срок на 30 Ден с заездом на 10 дней в ЮАР. Вот только да да народ ломился бы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Список партнеров акции пополняется.
Ритуальные конторы участвуют?

Гость||

Хочу предупредить людей тех кто не знает,о новогодней афере сетевых магазинов!Сама работала в одном из таких.Вся абсолютно вся просрочка будет лежать на полках!Выбирая продукты смотрите сроки!Не берите сыр уже взвешаный упакованный в пленку.Хлеб запаянный в упаковку с нанесенной на нее датой изготовления,дату затирают на хбз и ставят новую,хлеб катается по точкам бывает по месяцу.

Гость||

Они инициаторыГость писал(a):

Ритуальные конторы участвуют?

Гость||

Гость писал(а):

> А среди антиваксеров будут разыгрывать призы? Фалоимитаторы, гробы, места в

> ковидных палатах класса люкс.

Насчет палат, это что-то. В туалете стоишь без трусов и тем временем держи дверь (двери там не закрываются из соображений безопасности, видимо), иначе коллеги по палате ворвутся на самом интересном месте. Понимаю теперь свою знакомую, кто если ложится в больницу, то только платную, за свои кровные.

Гость||

а зачем все это? потом отменят постонавление или пункты какие нибудь уберут и окажется что все привились добровольно подписав при этом соглашение что всю ответственность берут на себя. лохотрон какой то. отменили уже обязательную вакцинацию для некоторых профессий. только вот отменили после того как всех заставили привится под предлогом увольнения.

Гость||

И много уже записались на уколы интересно?

Имя: Гость
Комментарий:

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