В Пензе расширили список призов за вакцинацию от коронавируса

В пятницу, 10 декабря, в администрации Пензы сообщили, что призовой фонд для вакцинировавшихся от коронавируса горожан продолжает расширяться.
Список партнеров акции пополняется.
«Они предоставили бытовую технику (холодильник, телевизоры), посуду, сертификаты на покупки в сетевые магазины, услуги салонов красоты и медицинского центра, билеты в кино, продуктовые наборы, кондитерскую продукцию», - уточнили в мэрии.
Акция распространяется на граждан старше 60 лет.
Желающим принять участие в розыгрыше нужно привиться первым компонентом с 8 по 12 декабря на любой площадке для вакцинации. Затем до 14 декабря следует обратиться в комплексный центр социальной помощи своего района и представить специалистам копию справки о прививке. Там участника занесут в список с присвоением номера. 15 декабря в Центре культуры и досуга пройдет розыгрыш-лототрон.
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А кто 7 декабря привился?