В Пензе расширили список призов за вакцинацию от коронавируса

10.12.2021 | 12:42

В пятницу, 10 декабря, в администрации Пензы сообщили, что призовой фонд для вакцинировавшихся от коронавируса горожан продолжает расширяться.

Список партнеров акции пополняется.

«Они предоставили бытовую технику (холодильник, телевизоры), посуду, сертификаты на покупки в сетевые магазины, услуги салонов красоты и медицинского центра, билеты в кино, продуктовые наборы, кондитерскую продукцию», - уточнили в мэрии.

Акция распространяется на граждан старше 60 лет.

Желающим принять участие в розыгрыше нужно привиться первым компонентом с 8 по 12 декабря на любой площадке для вакцинации. Затем до 14 декабря следует обратиться в комплексный центр социальной помощи своего района и представить специалистам копию справки о прививке. Там участника занесут в список с присвоением номера. 15 декабря в Центре культуры и досуга пройдет розыгрыш-лототрон.