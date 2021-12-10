Минздрав РФ высказался по иску пензенца к главному санврачу области

10.12.2021 | 11:56

В четверг, 9 декабря, состоялось очередное заседание по иску жителя региона к главному государственному санитарному врачу Пензенской области Михаилу Перекусихину и управлению Роспотребнадзора.

Первоначально истец требовал признать противоречащими федеральному законодательству пункты постановления от 7 октября 2021 года № 3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», где идет речь об обязательной вакцинации определенных категорий граждан и о понуждении руководителей и индивидуальных предпринимателей организовать проведение прививок сотрудникам до конкретных дат.

24 ноября из постановления удалили пункт об отстранении от работы или о переводе на дистанционный режим лиц, не имеющих прививки от COVID-19. 1 декабря на заседании суда истец оспорил некоторые положения постановления в редакции от 17 и 24 ноября.

На заседании, состоявшемся 9 декабря, истец выступил с дополнительными объяснениями, а ответчик - с дополнительными возражениями.

«Кроме того, в суд поступило письмо от третьего лица - Министерства здравоохранения Российской Федерации, в котором высказана позиция по данному делу. В документе говорится о том, что постановление главного государственного санитарного врача Пензенской области в последней редакции не противоречит нормативно-правовым актам Минздрава РФ», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского облсуда Наталья Яшина.

Следующее заседание состоится 16 декабря.

Кроме того, 15 декабря в облсуде планируется рассмотреть коллективное административно-исковое заявление, в котором оспаривается осуществление допуска посетителей в ряд учреждений общепита, культуры, спорта, бытовых услуг только при наличии QR-кода о вакцинации против COVID-19, документа о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании или официального медотвода.