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Общество

Минздрав РФ высказался по иску пензенца к главному санврачу области

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В четверг, 9 декабря, состоялось очередное заседание по иску жителя региона к главному государственному санитарному врачу Пензенской области Михаилу Перекусихину и управлению Роспотребнадзора.

Первоначально истец требовал признать противоречащими федеральному законодательству пункты постановления от 7 октября 2021 года № 3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», где идет речь об обязательной вакцинации определенных категорий граждан и о понуждении руководителей и индивидуальных предпринимателей организовать проведение прививок сотрудникам до конкретных дат.

24 ноября из постановления удалили пункт об отстранении от работы или о переводе на дистанционный режим лиц, не имеющих прививки от COVID-19. 1 декабря на заседании суда истец оспорил некоторые положения постановления в редакции от 17 и 24 ноября.

На заседании, состоявшемся 9 декабря, истец выступил с дополнительными объяснениями, а ответчик - с дополнительными возражениями.

«Кроме того, в суд поступило письмо от третьего лица - Министерства здравоохранения Российской Федерации, в котором высказана позиция по данному делу. В документе говорится о том, что постановление главного государственного санитарного врача Пензенской области в последней редакции не противоречит нормативно-правовым актам Минздрава РФ», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского облсуда Наталья Яшина.

Следующее заседание состоится 16 декабря.

Кроме того, 15 декабря в облсуде планируется рассмотреть коллективное административно-исковое заявление, в котором оспаривается осуществление допуска посетителей в ряд учреждений общепита, культуры, спорта, бытовых услуг только при наличии QR-кода о вакцинации против COVID-19, документа о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании или официального медотвода.

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Гость||

Всё повесят на истца! Система.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

постановление в последней редакции не противоречит нормативно-правовым актам Минздрава РФ
ну так то в последней редакции, а вот в предыдущей действующей на момент подачи иска - очень даже да

Гость||

Только в последней редакции не противоречит? А в предпоследней или первой?

Гость||

Пензенцу, подавшему иск - респект! Перекусихин - приспособленец, унижающий жителей региона!

Гость||

За счет налогоплательщиков кстати приспособленец

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В документе говорится о том, что постановление главного государственного санитарного врача Пензенской области в последней редакции не противоречит нормативно-правовым актам Минздрава РФ
Так это суд уже решит.

А за первую редакцию почему не спрашивают?

Гость||

Власть давно сгнила, мы ждём ПЕРЕМЕН !!!

Гость||

24 ноября убрали из постановления пункт об отстранении от работы или переводе на дистант невакценированных граждан. щас детей привьют потом уберут пункт об вакцинации детей. а лет через надцать когда всплывет побочка нам обьявят что они вообще не при делах и отменят задним числом свои законы. вот это страна возможностей.

Гость||

надо ВСЕМ миром сделать то, что сделал Один! а мы как СТАДО идиотов проглатываем всё дерьмо, что сует нам вороватое законодательство!!!

Гость||

Суд судит как в текущей методичке написано, а не как в законе или конституции.

Гость||

Ждем итогов. Сколько можно над людьми издеваться.

Гость||

Да как велят так и судят! Все бояться по правде работать, с работы слетишь

Гость||

что и следовало доказать. держат нас за тупеньких

Имя: Гость
Комментарий:

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