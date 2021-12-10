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Общество

Медики, лечащие коронавирусных больных, требуют считать день за два

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Пензенская областная организация профсоюза работников здравоохранения присоединилась к акции «День за два». Информация об этом размещена на странице городской клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Instagram.

Цель акции - возвращение медикам зачета одного дня работы с коронавирусными пациентами за два. Соответствующее постановление Правительства РФ действовало до 30 сентября 2020 года.

«Сейчас льгота отменена, с чем профсоюз категорически несогласен. Направленные по этому поводу в Минтруд, Минздрав, правительство, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой и Президенту РФ Владимиру Путину письма эффекта не дали», - говорится в сообщении.

Желающих принять участие в акции просят записать короткое (до 10-12 секунд) видео с горизонтальной ориентацией кадра (текст можно посмотреть на сайте профсоюза работников здравоохранения РФ przrf.ru) и разместить ролики на своих страницах в соцсетях с хэштегом #ПрофсоюзФлешмобЛьготныйСтажМедикам #профсоюзздравоохранения, а также прислать это видео на электронную почту profzdrav@yandex.ru

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вона чаво! Так коронобесие никогда не кончится...

Гость||

А чо за два за пять само то

Гость||

так это их прямая обязанность- работать с инфекционными больными (врачи инфекционисты), им за это и отпуск увеличенный и на пенсию раньше идут, а они еще день за два хотят...

Гость||

А хохо не хохо?? Иш чо удумали бездельники.

Гость||

В красных зонах и стоматологи и гинекологи. Все на халяву идут

Гость||

Мелковато, вот к лику святых причислить эт норм.

Гость||

я отказываюсь от медицины если обнаружу у себя признаки этот вируса, готов подприсаться что меня не надо от него лечить

Гость||

Гость писал(a):

В красных зонах и стоматологи и гинекологи. Все на халяву идут
Лечить не умеют и не хотят.Деньги затмили разум.Эти деньги не принесут вам радости.Некоторые умудряются дежурить по 40 дежурств в месяц. Совсем обнаглели.

Гость||

все вопросы к Голишкиной ТАТЬЕНЕ а все знает

Гость||

А тем кто прививает день за три?

Гость||

Гость писал(a):

так это их прямая обязанность- работать с инфекционными больными (врачи инфекционисты), им за это и отпуск увеличенный и на пенсию раньше идут, а они еще день за два хотят...
Ну так в думе же просят повысить з/п помощникам депутатов (до 7 человек на каждого депутата), у которых средняя з/п была 300т.р., а просят чтоб до 387т.р. в связи с повышением прожиточного минимума...

Гость||

10:16 Картинка-медсестра, успокойтесь, губа у вас не дура, а как же баушки-санитарки со швабрами. Им день за сколько пойдёт, они тоже из вашего батальона.

Гость||

Всем поднять, всем!, день за два, северные, полярные, глубиные, в шахтах же работают.

Гость||

Сокращайте чинушам раза в три, а уж потом этими деньгами и повышайте медикам!

Гость||

считаю будет правильным решением если все остальные граждане, а именно водители, уборщицы, сотрудники больниц которые не являются врачами( слесари, газовщики, уборщицы и остальной штат), а также продавцы и охранники тоже начнут получать зарплату в двойном размере. они тоже работают с заразными людьми и тоже хотят кушать и имеют семьи. достало уже то что только бюджетникам повышают зарплаты и улучшают жизнь. остальной народ тоже жрать хочет и жить нормально. пускай депутаты и медики на пятнадцать тысяч живут, с чего это вдруг они должны заробатывать больше остальных работяг?

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Имя: Гость
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