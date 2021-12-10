Медики, лечащие коронавирусных больных, требуют считать день за два

10.12.2021 | 09:35

Пензенская областная организация профсоюза работников здравоохранения присоединилась к акции «День за два». Информация об этом размещена на странице городской клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Instagram.

Цель акции - возвращение медикам зачета одного дня работы с коронавирусными пациентами за два. Соответствующее постановление Правительства РФ действовало до 30 сентября 2020 года.

«Сейчас льгота отменена, с чем профсоюз категорически несогласен. Направленные по этому поводу в Минтруд, Минздрав, правительство, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой и Президенту РФ Владимиру Путину письма эффекта не дали», - говорится в сообщении.

Желающих принять участие в акции просят записать короткое (до 10-12 секунд) видео с горизонтальной ориентацией кадра (текст можно посмотреть на сайте профсоюза работников здравоохранения РФ przrf.ru) и разместить ролики на своих страницах в соцсетях с хэштегом #ПрофсоюзФлешмобЛьготныйСтажМедикам #профсоюзздравоохранения, а также прислать это видео на электронную почту profzdrav@yandex.ru