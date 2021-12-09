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Общество

Кузнецку выделят больше средств на дороги, тротуары и освещение

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В четверг, 9 декабря, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский подвел предварительные итоги социально-экономического развития города.

Он отметил положительную динамику.

«Идет прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса. Почти в два раза перевыполнен план-задание по развитию института самозанятых. Объем инвестиций за 10 месяцев этого года составил порядка 2 млрд рублей. Отмечается рост отгруженных товаров - 171% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2021 году завершено два инвестиционных проекта - это организация производства матрасов и выпуска клея. Кроме того, проведена реконструкция элеватора ООО «Кузнецкий комбинат хлебопродуктов». Порядка 100 млн рублей вложено в развитие мебельных предприятий Кузнецка», - рассказал мэр.

Сергей Златогорский прокомментировал и ситуацию с ремонтом улично-дорожной сети. По его словам, в целом она не очень хорошая, потому что в нормативном состоянии находится всего 36% дорог.

Чтобы исправить положение дел, в 2022 году городу выделят в два раза больше средств на эти цели. Кроме дорог, деньги направят на освещение, тротуары, ограждения, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Опять про скотину с падежом пишут

Гость||

Новую плитку выделят?

Гость||

Гость писал(a):

Новую плитку выделят?
Б/у из Пензы. С Моссковской.ё

Имя: Гость
Комментарий:

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