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Общество

«Газпром» в 2021 году построил 3 газопровода в Пензенской области

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8 декабря в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества.

Особое внимание было уделено реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Отмечено, что в 2021 году «Газпром» построил газопровод-связку между двумя газораспределительными станциями (ГРС) в Кузнецке и два межпоселковых газопровода - к селу Средняя Елюзань Городищенского района и площадкам птицеводческого комплекса в Мокшанском районе.

В результате повышена надежность газоснабжения действующих потребителей в Кузнецке. Созданы условия для подключения к сетевому газу 1 000 новых домовладений в Городищенском районе и увеличения производственных мощностей сельхозпредприятия.

Одновременно ведется сбор заявок потребителей для догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. В настоящее время получено около 3 000 обращений. Более 300 из них выполнены.

Еще одно направление взаимодействия - использование высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции региональных предприятий в интересах «Газпрома». Отмечено, что к настоящему времени образцы продукции семи компаний прошли сертификацию и включены в единый реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению в «Газпроме».

На встрече была отмечена необходимость принятия правительством области мер по укреплению платежной дисциплины потребителей и погашению накопленной просроченной задолженности за поставленный газ.

Справка

Между «Газпромом» и правительством Пензенской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации.

В июне 2019 года «Газпром» и Пензенская область подписали дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции организаций Пензенской области в интересах «Газпрома».

В августе 2020 года утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Инвестиции «Газпрома» - 1,033 млрд руб.

В рамках программы «Газпром - детям» в регионе построены два физкультурно-оздоровительных комплекса, стадион, футбольное поле с искусственным покрытием и многофункциональные спортивные площадки.

Действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция «Газпрома» в Пензе.

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Источник — фото ПАО «Газпром»
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