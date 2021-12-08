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Общество

Житель области подал в суд на регоператора из-за звонков коллектора

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Житель Нижнего Ломова посчитал, что региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экопром» нарушил закон, разгласив его персональные данные.

Горожанин не оплачивал квитанции, приходящие от регоператора. Образовался долг. В 2020 году ООО «Экопром» заключило договор с агентством по сбору долгов. Коллекторам предоставили реестр лицевых счетов неплательщиков, адресов поставки коммунального ресурса, а также сумм задолженности. В документах не было фамилий, имен и отчеств граждан.

Так сведения о долге мужчины попали к специалистам, которые напоминали ему о необходимости погашения посредством звонков и СМС-сообщений.

«Гражданин посчитал, что ООО «Экопром» нарушило законодательство в сфере персональных данных, и обратился в Управление Роскомнадзора по Пензенской области с просьбой о возбуждении дела об административном правонарушении, однако ему было отказано», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Мужчина не согласился с решением и подал жалобы сначала в Ленинский районный суд Пензы, а после - в апелляционную инстанцию областного суда, но их оставили без удовлетворения.

Как пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда, согласно законодательству о персональных данных, к таковым не относятся номер дома, квартиры, поскольку адрес не позволяет установить личность человека. Также не являются персональными данными информация о сумме долга, номер телефона.

«Раскрытие указанных сведений без указания на дополнительные данные о лице не приведет к идентификации субъекта персональных данных», - добавили в пресс-службе.

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Гость||

коллекторов надо посылать на три советские сразу и недвусмысленно

Гость||

За чем эта новость? Что бы люди не вякали и в суд не подавали? Эти регоператоры только деньги дерут и все, никакой разницы с те , что было за 7 рэ с квартиры до мусорной реформы! А сейчас 170 рэ! Кто-то нехило обогатился! Враги кругом!

Гость||

Коллекторов калечить надо бандосов!

Гость||

Гость писал(a):

Коллекторов калечить надо бандосов!
Не разжигайте ненависть к социальным группировкам "коллекторы" и "бандосы".

В суд подавать надо обязательно.

Гость||

Интересно, если номер телефона, домашний адрес не являются персональными данными, то что еще кроме ФИО может ими являться? Что за идиотские законы в РФ.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.12.2021 16:38|

Интересно, если номер телефона, домашний адрес не являются персональными данными, то что еще кроме ФИО может ими являться? Что за идиотские законы в РФ.

ну то есть бандиты придут к тебе домой, но твою фамилию они ни за что не узнают. А если узнают, то им за это будет ата-та

Гость||

Получаетсяpenzainform.ru писал(a):

Как пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда, согласно законодательству о персональных данных, к таковым не относятся номер дома, квартиры, поскольку адрес не позволяет установить личность человека.
Получается, я к вам домой приду, а вы это не вы.

Гость||

Мне коллекторы машину обклеивали несколько дней. Позвонила, благо написан банк был должника. Поразбирались, выяснтли, что никакого отношения к должнику не имею. Вот и дуиаю, как мои данные попали к коллекторам? Какие данные были разглашены

Имя: Гость
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