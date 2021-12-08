Житель области подал в суд на регоператора из-за звонков коллектора

08.12.2021 | 15:28

Житель Нижнего Ломова посчитал, что региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экопром» нарушил закон, разгласив его персональные данные.

Горожанин не оплачивал квитанции, приходящие от регоператора. Образовался долг. В 2020 году ООО «Экопром» заключило договор с агентством по сбору долгов. Коллекторам предоставили реестр лицевых счетов неплательщиков, адресов поставки коммунального ресурса, а также сумм задолженности. В документах не было фамилий, имен и отчеств граждан.

Так сведения о долге мужчины попали к специалистам, которые напоминали ему о необходимости погашения посредством звонков и СМС-сообщений.

«Гражданин посчитал, что ООО «Экопром» нарушило законодательство в сфере персональных данных, и обратился в Управление Роскомнадзора по Пензенской области с просьбой о возбуждении дела об административном правонарушении, однако ему было отказано», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Мужчина не согласился с решением и подал жалобы сначала в Ленинский районный суд Пензы, а после - в апелляционную инстанцию областного суда, но их оставили без удовлетворения.

Как пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда, согласно законодательству о персональных данных, к таковым не относятся номер дома, квартиры, поскольку адрес не позволяет установить личность человека. Также не являются персональными данными информация о сумме долга, номер телефона.

«Раскрытие указанных сведений без указания на дополнительные данные о лице не приведет к идентификации субъекта персональных данных», - добавили в пресс-службе.