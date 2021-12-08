В Пензе в приют для бездомных животных пришли с проверкой

08.12.2021 | 13:35

В Пензе после жалоб горожан в соцсетях проверили условия содержания собак в приюте на Осенней улице.

В учреждении с визитом побывал заместитель мэра Павел Якунин.

Специалисты показали, что в вольерах содержатся по 2-4 собаки. У животных есть сухой корм, вода в нужном количестве, сено для утепления.

В пресс-службе мэрии объяснили не совсем хороший вид некоторых псов.

«Собаки поступают сюда с улиц и зачастую находятся не в лучшем состоянии. Кроме того, после медицинских процедур они восстанавливаются не сразу, питаются небольшими порциями и приходят в норму с течением времени», - пояснили в администрации Пензы.

После 14-дневного карантина собаку прививают от бешенства, стерилизуют спустя 6 дней после вакцинации. Медицинские процедуры с щенками проводят по достижении ими возраста 5 месяцев.

После стерилизации животное находится в приюте еще 10 дней, а затем на ухо пса крепится специальная бирка, и он выпускается в среду обитания.

Заведующая приютом Татьяна Поповнина сообщила, что любой желающий может прийти в учреждение, чтобы взять собаку или погулять с ней. Прием посетителей - в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 11:00.

«Сейчас в приюте содержатся 31 взрослая собака и 22 щенка. Большинство из них не агрессивны, пензенцы могут забрать питомца к себе домой», - добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее на жалобы пензенцев, обеспокоенных условиями содержания в приюте, ответил представитель министерства сельского хозяйства области. Специалист написал, что проверка не нашла нарушений, животные обеспечены сухим сертифицированным кормом.