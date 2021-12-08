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Общество

В Пензе в приют для бездомных животных пришли с проверкой

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В Пензе после жалоб горожан в соцсетях проверили условия содержания собак в приюте на Осенней улице.

В учреждении с визитом побывал заместитель мэра Павел Якунин.

Специалисты показали, что в вольерах содержатся по 2-4 собаки. У животных есть сухой корм, вода в нужном количестве, сено для утепления.

В пресс-службе мэрии объяснили не совсем хороший вид некоторых псов.

«Собаки поступают сюда с улиц и зачастую находятся не в лучшем состоянии. Кроме того, после медицинских процедур они восстанавливаются не сразу, питаются небольшими порциями и приходят в норму с течением времени», - пояснили в администрации Пензы.

После 14-дневного карантина собаку прививают от бешенства, стерилизуют спустя 6 дней после вакцинации. Медицинские процедуры с щенками проводят по достижении ими возраста 5 месяцев.

После стерилизации животное находится в приюте еще 10 дней, а затем на ухо пса крепится специальная бирка, и он выпускается в среду обитания.

Заведующая приютом Татьяна Поповнина сообщила, что любой желающий может прийти в учреждение, чтобы взять собаку или погулять с ней. Прием посетителей - в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 11:00.

«Сейчас в приюте содержатся 31 взрослая собака и 22 щенка. Большинство из них не агрессивны, пензенцы могут забрать питомца к себе домой», - добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее на жалобы пензенцев, обеспокоенных условиями содержания в приюте, ответил представитель министерства сельского хозяйства области. Специалист написал, что проверка не нашла нарушений, животные обеспечены сухим сертифицированным кормом.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

На мыло их

Гость||

Гость писал(a):

На мыло их
Лучше тебя на мыло.

Гость||

На фото похоже на концлагерь.

Гость||

какие же кругом сказочники, ну никогда не видел и представить себе не могу что бы отловщики собак выпускали их потом на волю, это треш такой то и неужеди кто то верит в это?

Гость||

Гость писал(a):

На фото похоже на концлагерь.
ага пряма типа аушвиц-биркенау, только судя потому что их на улицах города больше и больше похоже не аушвиц

Гость||

Гость писал(a):

никогда не видел и представить себе не могу что бы отловщики собак выпускали их потом на волю
Если бежит собака с цветной бирко, значит ее кастрировали и отпустили спокойной и доброй. Но голодной

Гость||

Гость писал(a):

какие же кругом сказочники, ну никогда не видел и представить себе не могу что бы отловщики собак выпускали их потом на волю, это треш такой то и неужеди кто то верит в это?
Видел один раз собаку с синей меткой на ухе. Сидела на конечной остановке и ждала хозяина всё лето

Гость||

А у меня собачка с бритой попкой

Гость||

Гость писал(a):

А у меня собачка с бритой попкой
а я сам немного собака

Гость||

Что ж врут то .Почему в Питомце собаки ухоженные?И почему выбрали такое неудобное время для посещения,когда все работают.Почему не в субботу с воскресеньем,когда рабочие люди могут ридти с детьми?Понятно же,что бы минимизировать посетителей и что бы не видели этих безобразий(

Гость||

А на Фабричной бегают агрессивные собаки без каких-либо бирок. Стая - 8 шт.

Про этих собак уже год пишут, и никто не обращает внимания. У первой пары уже щенки-"внуки" бегают с ними.

Ждут, когда стая разрастется до 20?

Имя: Гость
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