В Пензе появились тест-системы для выявления вируса гриппа и COVID

В Пензе стало возможным диагностировать грипп и COVID-19 одновременно. В областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи поступили тест-системы, которые способны определять сразу оба вируса.
В региональном минздраве пояснили, что тест-системы созданы на основе набора реагентов для выявления РНК коронавируса и вирусов гриппа А, В, субтипа H1pdm09 (пандемического гриппа А) методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени.
«У человека забирают мазок, как в случае с обычными тестами на COVID, затем выделяют РНК вируса для того, чтобы провести ПЦР. Используя одну пробирку со смесью реагентов, в лаборатории смогут узнать, какой из вирусов есть у пациента», - уточнили специалисты.
Анализы с использованием новых тест-систем будут проводить для пациентов, которые находятся на стационарном лечении в больнице КИМ. По словам главного врача медучреждения Сергея Рыбалкина, возможность диагностировать одновременно коронавирус и вирус гриппа - это огромный прорыв.
«Это позволит улучшить качество оказания специализированной медицинской помощи инфекционным больным и назначить адекватное лечение против конкретного патогена значительно раньше», - подчеркнул Рыбалкин.
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