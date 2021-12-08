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Общество

В Пензе не хватает средств на организацию соревнований

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75% пензенских детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены программами дополнительного образования. Об этом на заседании комиссии городской думы, состоявшемся в среду, 8 декабря, рассказал заместитель главы администрации Олег Денисов.

В общей сложности детские учреждения допобразования посещают порядка 51 000 юных жителей Пензы. Больше всего - 35 850 (63,3%) - занимаются в секциях, спортшколах, федерациях, бассейнах.

Заммэра рассказал, что в этом году запланировано залить 33 хоккейные площадки - на две больше, чем в прошлом. По его мнению, их количество нужно увеличивать.

К докладу Олега Денисова руководитель городского управления физкультуры и спорта Владислав Чесноков добавил, что спортшколам не хватает средств, причем не на зарплаты тренерам, а на материально-техническое обеспечение и выезды спортсменов на соревнования и сборы.

По его словам, на организацию городских состязаний в бюджете имеется только 2 млн рублей. Все, что можно сделать за эти деньги, - заказать дежурство бригады скорой помощи.

Чесноков назвал наиболее перспективные виды спорта: регби, футбол, велоспорт, легкая атлетика, лыжный спорт, единоборства, шорт-трек. Сильны представители таких направлений, как гимнастика, плавание, прыжки в воду.

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Гость||

и не надо их не надо никаких шоу этих, деньги на ветер нехера выкидывать

Гость||

На улице температура плюс,бассейн заливай

Имя: Гость
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