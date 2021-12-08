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Общество

Не хотят платить детям: пензенцев доставили на беседу к приставам

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Если должник добровольно не является к судебному приставу, привод ему обеспечен. Сразу нескольких жителей областного центра доставили в отделение по взысканию алиментных платежей. Все живут непонятно на какие средства, ссылаются на плохое состояние здоровья, о детях вспоминают, лишь когда человек в форме говорит о родительских обязанностях.

В регионе стартовала акция «Заплати алименты - подари ребенку новогодний подарок». Продлится она до конца декабря.

«В настоящий момент на исполнении находится около 2 800 исполнительных документов; около 1 000 исполнительных документов, по которым должники добровольно исполняют требования, либо у них удерживают задолженность из заработной платы, либо они добровольно погашают задолженность; около 2 000 исполнительных документов, по которым проводятся в том числе и принудительные работы», - сообщил врио начальника ОСП по взысканию алиментных платежей г. Пензы Юрий Талалаев.

В отношении некоторых нерадивых матерей и отцов уже возбуждали уголовные дела, они неоднократно привлекались и к административной ответственности. Разъясняют злостным неплательщикам и новшества: так, с осени 2021 года алименты могут удерживать со всех видов пенсии.

«Если вы будете инвалидом, то вам будет назначена пенсия, с которой также будет взыскание 33% на содержание детей», - пояснила ведущий судебный пристав-исполнитель ОСП по взысканию алиментных платежей г. Пензы Ирина Федотова.

За 11 месяцев 2021-го судебными приставами только одного отделения взыскано более 40 миллионов рублей в пользу несовершеннолетних.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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