Будут пить и падать: амфитеатр на Западной Поляне может быть опасен

08.12.2021 | 16:20

В среду, 8 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Оксана Милаева воспротивилась появлению нового спортивного объекта - так называемого народного фитнес-парка - на Западной Поляне. По ее словам, там планировалось организовать парк культуры и искусств.

«Парк искусств может быть расположен на территории, прилегающей к Дому радио. Там расчищалась площадь, которая до сих пор не используется. К ней подводили бы аллеи с именами художников, литераторов, художников, которые в Пензе родились и работали. Четыре аллеи, которые сходились бы к амфитеатру или Зеленому театру», - пояснила Оксана Милаева.

Она добавила, что фитнес-парк можно было бы расположить в других районах, где не хватает спортивных объектов.

Слово взяла руководитель управления культуры города Вера Фейгина. Она рассказала, что место на Западной Поляне было предложено лишь в качестве одной из площадок для установки тренажеров, которыми бесплатно смогут пользоваться горожане. Она напомнила также о прежних планах использования этой территории.

«Если стоять лицом к кольцам на Олимпийской аллее, то с правой стороны хотели установить амфитеатр. Честно говоря, мы были против этого проекта, потому что его нужно чистить, а у нас всего девять дворников. И там будут сидеть люди, которые станут употреблять алкоголь (а это обязательно будет) и падать потом. Кто будет отвечать?» - аргументировала она свою точку зрения.

По словам Фейгиной, никакого официального решения о создании фитнес-парка еще не принято.

Она добавила, что в управление культуры никто с идеей создания парка культуры и искусств не обращался.

«Я знаю только про Аллею литераторов, а про парк искусств впервые от вас слышу», - добавила она.

Ранее некоторые жители Пензы критически высказались о создании фитнес-парка на Западной Поляне на странице администрации города в Instagram. Горожане предположили, что при создании спортивного объекта будут вырублены деревья, и подали идею реализовать идею в Терновке или Арбекове, где не придется уничтожать зеленые насаждения.