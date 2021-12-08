Сетевое издание|18+|Среда|8 дек 2021|18:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Будут пить и падать: амфитеатр на Западной Поляне может быть опасен

Печать

В среду, 8 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Оксана Милаева воспротивилась появлению нового спортивного объекта - так называемого народного фитнес-парка - на Западной Поляне. По ее словам, там планировалось организовать парк культуры и искусств.

«Парк искусств может быть расположен на территории, прилегающей к Дому радио. Там расчищалась площадь, которая до сих пор не используется. К ней подводили бы аллеи с именами художников, литераторов, художников, которые в Пензе родились и работали. Четыре аллеи, которые сходились бы к амфитеатру или Зеленому театру», - пояснила Оксана Милаева.

Она добавила, что фитнес-парк можно было бы расположить в других районах, где не хватает спортивных объектов.

Слово взяла руководитель управления культуры города Вера Фейгина. Она рассказала, что место на Западной Поляне было предложено лишь в качестве одной из площадок для установки тренажеров, которыми бесплатно смогут пользоваться горожане. Она напомнила также о прежних планах использования этой территории.

«Если стоять лицом к кольцам на Олимпийской аллее, то с правой стороны хотели установить амфитеатр. Честно говоря, мы были против этого проекта, потому что его нужно чистить, а у нас всего девять дворников. И там будут сидеть люди, которые станут употреблять алкоголь (а это обязательно будет) и падать потом. Кто будет отвечать?» - аргументировала она свою точку зрения.

По словам Фейгиной, никакого официального решения о создании фитнес-парка еще не принято.

Она добавила, что в управление культуры никто с идеей создания парка культуры и искусств не обращался.

«Я знаю только про Аллею литераторов, а про парк искусств впервые от вас слышу», - добавила она.

Ранее некоторые жители Пензы критически высказались о создании фитнес-парка на Западной Поляне на странице администрации города в Instagram. Горожане предположили, что при создании спортивного объекта будут вырублены деревья, и подали идею реализовать идею в Терновке или Арбекове, где не придется уничтожать зеленые насаждения.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото sport.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А зачем там амфитеатр?

Гость||

Какой еще амфитеатр!!! Угомонитесь уже!

Других объектов для благоустройства нет? Что же так прицепились к Олимпийской аллее?

Гость||

если очень хочется что-то построить, постройте мне на огороде сарай! Мой уже просит каши.

Гость||

А планетарий уже построили?

Или храмики важнее?

Гость||

Гость писал(a):

А планетарий уже построили?
Вы еще про цирк напомните...

Гость||

penzainform.r писал(a):

или АрбековЕ
Или АрбековО.

Гость||

Вы еще про цирк напомните...

___

Это похоже тебе надо напомнить что цирк строит не Пензенская область и не город Пенза.

Гость||

А планетарий уже построили?

___

Планетарий надо было реставрировать как объект культурного наследия. Но планетарий уничтожили под корень. Не имеет смысла возводить на месте памятника истории и культуры новодел. Лучше разбить там аллею памяти о планетарии. С портретом Ягова и Курдовой.

Гость||

Когда же отстанут от лесного массива на Западной Поляне? Мест других не что ли?

Гость||

А постройте этот"Фитнес--парк" в районе "Биосинтеза",все жители будут только рады,потому как район вообще заброшен в плане культуры и спорта.

Гость||

Ну фейгиной, конечно, надо бы занятая на тренажёрах, вместо болтовни, надо! Примером своим воспитать непатриотов! Правда обрушения не исключены, аминь!

Гость||

« портретом Ягова и Курдовой.»

Точно! Я б плевать туда ходил по утрам и вечерам!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте