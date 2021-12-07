В Пензенской области зимой дороги будут чистить почти 1 000 машин

07.12.2021 | 09:49

В Пензенской области подготовились к зимним снегопадам. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, дороги будут очищать 934 спецмашины.

Специалисты заготовили 162,5 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Кроме того, сотрудники министерства ЖКХ и ГЗН региона будут контролировать качество уборки снега на территории дворов многоквартирных домов.

«В частности, проведена проверка территорий 100 домов самых многонаселенных районов областного центра. Выявлены нарушения, информация о которых отправлена в администрацию города для принятия соответствующих мер», - уточнили в пресс-службе.

Ранее коммунальщики Пензы продемонстрировали проверяющим машины, которые будут убирать улицы областного центра. Планируется, что в текущем году на борьбу с последствиями снегопада смогут выйти 114 единиц техники. До конца декабря ожидается поступление еще 37 современных спецавтомобилей.