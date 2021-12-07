В КИМе начали применять новое средство борьбы с COVID-19

Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, известный как больница КИМ, стал одним из первых в стране лечебных учреждений, где применяют лекарственный препарат «Лейтрагин».
Он предназначен для снижения вероятности развития так называемого цитокинового шторма - неконтролируемой реакции иммунной системы, вызывающей разрушение тканей очага воспаления с распространением на весь организм. Именно это состояние может привести к смерти пациента.
«Лейтрагин» стал одним из последних достижений медицинской науки в лечении коронавирусной инфекции и первым представителем принципиально новой группы противовоспалительных средств. Его разработка - заслуга российских ученых научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства. Высокая эффективность и безопасность препарата доказаны клиническими исследованиями.
«Препарат представлен всего в 30 регионах Российской Федерации. Наиболее эффективным способом применения является ингаляция, проводимая ежедневно на протяжении 10 дней. По отзывам врачей, «Лейтрагин» отлично зарекомендовал себя при лечении вирусных пневмоний, в том числе вызванных SARS-COVID-19, и имеет ярко выраженный лечебный эффект», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
В Пензе терапию «Лейтрагином» получили уже 24 пациента.
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