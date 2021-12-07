В КИМе начали применять новое средство борьбы с COVID-19

07.12.2021 | 15:17

Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, известный как больница КИМ, стал одним из первых в стране лечебных учреждений, где применяют лекарственный препарат «Лейтрагин».

Он предназначен для снижения вероятности развития так называемого цитокинового шторма - неконтролируемой реакции иммунной системы, вызывающей разрушение тканей очага воспаления с распространением на весь организм. Именно это состояние может привести к смерти пациента.

«Лейтрагин» стал одним из последних достижений медицинской науки в лечении коронавирусной инфекции и первым представителем принципиально новой группы противовоспалительных средств. Его разработка - заслуга российских ученых научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства. Высокая эффективность и безопасность препарата доказаны клиническими исследованиями.

«Препарат представлен всего в 30 регионах Российской Федерации. Наиболее эффективным способом применения является ингаляция, проводимая ежедневно на протяжении 10 дней. По отзывам врачей, «Лейтрагин» отлично зарекомендовал себя при лечении вирусных пневмоний, в том числе вызванных SARS-COVID-19, и имеет ярко выраженный лечебный эффект», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В Пензе терапию «Лейтрагином» получили уже 24 пациента.