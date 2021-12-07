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Общество

В КИМе начали применять новое средство борьбы с COVID-19

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Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, известный как больница КИМ, стал одним из первых в стране лечебных учреждений, где применяют лекарственный препарат «Лейтрагин».

Он предназначен для снижения вероятности развития так называемого цитокинового шторма - неконтролируемой реакции иммунной системы, вызывающей разрушение тканей очага воспаления с распространением на весь организм. Именно это состояние может привести к смерти пациента.

«Лейтрагин» стал одним из последних достижений медицинской науки в лечении коронавирусной инфекции и первым представителем принципиально новой группы противовоспалительных средств. Его разработка - заслуга российских ученых научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства. Высокая эффективность и безопасность препарата доказаны клиническими исследованиями.

«Препарат представлен всего в 30 регионах Российской Федерации. Наиболее эффективным способом применения является ингаляция, проводимая ежедневно на протяжении 10 дней. По отзывам врачей, «Лейтрагин» отлично зарекомендовал себя при лечении вирусных пневмоний, в том числе вызванных SARS-COVID-19, и имеет ярко выраженный лечебный эффект», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В Пензе терапию «Лейтрагином» получили уже 24 пациента.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов,

Гость||

масссаж члена что ли?

Гость||

Ждем падение смертности до 3 человек в день черезнеделю. До нуля через две.

Гость||

Топор?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.12.2021 15:28|

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов,

Успокойся со своим крематорие ,везде по постам одно итоже копируеш.

Имя: Гость
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