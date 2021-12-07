Мэр Кузнецка рассказал о попытке воровства из школьной столовой

Тема школьного питания обсуждалась на планерке в администрации Кузнецка в понедельник, 6 декабря.
Мэр города Сергей Златогорский напомнил, что губернатор и министр образования уделяют этому вопросу повышенное внимание.
«Приехали в один район, зашли внезапно в школу, прошли в пищеблок, открыли шкафчики поварского состава, а там уже все приготовлено на вынос. Руководитель сразу по шапке получил с выходом на заслуженный отдых», - рассказал он.
Глава администрации Кузнецка предупредил, что лично будет устраивать подобные внезапные проверки.
«Есть рабочая группа по организации питания, должно быть взаимодействие с родительской общественностью. У нас нет проблем с качеством питания в отличие от других муниципалитетов. У нас должно быть все чисто, дети должны быть накормлены качественно, и никакого воровства не допускается!» - предупредил Златогорский.
Ранее сообщалось, что 18 ноября министр образования региона Алексей Комаров без предупреждения проверил пищеблок в пензенской школе № 71. Там обнаружилась грязная посуда на раздаче, отсутствие крышек на баках с пищевыми отходами, пыль на вытяжке и ряд других нарушений. После этого директор школы по собственному желанию ушел со своего поста.
Также сотрудники органов прокуратуры выявили нарушения в ряде учебных заведений региона. В частности, в одной из школ Неверкинского района обнаружилось мясо птицы, срок годности которого истек 24 сентября. А в Мокшанском районе после проверки было отправлено на утилизацию 100 кг просроченной говядины, которая использовалась при приготовлении блюд для детей.
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Он сам себя что ли глупомордый застукал?