Мэр Кузнецка рассказал о попытке воровства из школьной столовой

07.12.2021 | 11:00

Тема школьного питания обсуждалась на планерке в администрации Кузнецка в понедельник, 6 декабря.

Мэр города Сергей Златогорский напомнил, что губернатор и министр образования уделяют этому вопросу повышенное внимание.

«Приехали в один район, зашли внезапно в школу, прошли в пищеблок, открыли шкафчики поварского состава, а там уже все приготовлено на вынос. Руководитель сразу по шапке получил с выходом на заслуженный отдых», - рассказал он.

Глава администрации Кузнецка предупредил, что лично будет устраивать подобные внезапные проверки.

«Есть рабочая группа по организации питания, должно быть взаимодействие с родительской общественностью. У нас нет проблем с качеством питания в отличие от других муниципалитетов. У нас должно быть все чисто, дети должны быть накормлены качественно, и никакого воровства не допускается!» - предупредил Златогорский.

Ранее сообщалось, что 18 ноября министр образования региона Алексей Комаров без предупреждения проверил пищеблок в пензенской школе № 71. Там обнаружилась грязная посуда на раздаче, отсутствие крышек на баках с пищевыми отходами, пыль на вытяжке и ряд других нарушений. После этого директор школы по собственному желанию ушел со своего поста.

Также сотрудники органов прокуратуры выявили нарушения в ряде учебных заведений региона. В частности, в одной из школ Неверкинского района обнаружилось мясо птицы, срок годности которого истек 24 сентября. А в Мокшанском районе после проверки было отправлено на утилизацию 100 кг просроченной говядины, которая использовалась при приготовлении блюд для детей.