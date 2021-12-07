Сетевое издание|18+|Вторник|7 дек 2021|11:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Мэр Кузнецка рассказал о попытке воровства из школьной столовой

Печать

Тема школьного питания обсуждалась на планерке в администрации Кузнецка в понедельник, 6 декабря.

Мэр города Сергей Златогорский напомнил, что губернатор и министр образования уделяют этому вопросу повышенное внимание.

«Приехали в один район, зашли внезапно в школу, прошли в пищеблок, открыли шкафчики поварского состава, а там уже все приготовлено на вынос. Руководитель сразу по шапке получил с выходом на заслуженный отдых», - рассказал он.

Глава администрации Кузнецка предупредил, что лично будет устраивать подобные внезапные проверки.

«Есть рабочая группа по организации питания, должно быть взаимодействие с родительской общественностью. У нас нет проблем с качеством питания в отличие от других муниципалитетов. У нас должно быть все чисто, дети должны быть накормлены качественно, и никакого воровства не допускается!» - предупредил Златогорский.

Ранее сообщалось, что 18 ноября министр образования региона Алексей Комаров без предупреждения проверил пищеблок в пензенской школе № 71. Там обнаружилась грязная посуда на раздаче, отсутствие крышек на баках с пищевыми отходами, пыль на вытяжке и ряд других нарушений. После этого директор школы по собственному желанию ушел со своего поста.

Также сотрудники органов прокуратуры выявили нарушения в ряде учебных заведений региона. В частности, в одной из школ Неверкинского района обнаружилось мясо птицы, срок годности которого истек 24 сентября. А в Мокшанском районе после проверки было отправлено на утилизацию 100 кг просроченной говядины, которая использовалась при приготовлении блюд для детей.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Он сам себя что ли глупомордый застукал?

Гость||

Гость писал(a):

Он сам себя что ли глупомордый застукал?
Щас любовник мэра отпишется в защиту)))

Гость||

Не воровать! Без меня...

Гость||

сворованное не показали пальцем в какой багажник погрузить

Гость||

А в Пензе когда без предупреждения начнут по шкафчикам лазить? А то только пыль пока нашел министр! Мэра пусть берет и в рейд, а то пылью сыт не будешь!

Гость||

Прочитав заголовок статьи подумал, что сам мэр воровал из столовой)

Гость||

Делиться отказались???

Гость||

открыли шкафчики поварского состава, а там уже все приготовлено на вынос.

Мжт на внос или это принадлежало составу поварскому. Да и шмон делать не законно тем более в личных вещах. Я не оправдываю воровать конечно не хорошо.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте