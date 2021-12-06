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Общество

В регионе высокую смертность от COVID связали с уровнем заболеваемости

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В понедельник, 6 декабря, зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев объяснил причины высокой смертности от коронавируса в Пензенской области.

В первую очередь он связал это с возросшим уровнем заболеваемости опасной инфекцией.

«В структуре смертности у нас превалирует категория 60+, это где-то 73 процента из 100»,- констатировал Вячеслав Космачев.

Также он отметил, что дельта-штамм очень вирулентный и, если им заражались люди с сопутствующими заболеваниями, велась очень напряженная борьба за их жизни.

«Мы каждый день отслеживаем уровень оказания помощи, и каждый летальный случай по лечебному учреждению у нас разбирается от момента обращения больного до попадания в реанимацию. Разбираются все аспекты назначения лечения с учетом тех клинических рекомендаций, которые есть в настоящий момент.

Почему, несмотря на все это, смертность все же высокая? Наверное, это связано и с тяжестью течения заболевания, и с сопутствующими заболеваниями», - пояснил зампред-министр.

По его словам, после проведенного анализа летальных случаев оперативно вносятся корректировки в лечение тех больных, которые в данный момент находятся в реанимации.

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Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов,

Гость||

То есть с уровнем медицины в области высокая смертность никак не связана? Можно ли привести статистику по регионам с аналогичной заболеваемостью?

Гость||

А чем объяснят высокую смертность в области и убыль населения с 1998 года по начало 2020 года когда у нас ещё ни какого ковида в области не было. Ну откройте статистику и посмотрите , при чем в 90-х убыль на порядок была меньше чем в эти годы "стабильности" или это "другое"?

Гость||

Умирают от того что болеют. Гениально, маэстро!

Гость||

Крестный ход срочно нужен.

Без него не победить ковидлу

Имя: Гость
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