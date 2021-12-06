В регионе высокую смертность от COVID связали с уровнем заболеваемости

06.12.2021 | 15:53

В понедельник, 6 декабря, зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев объяснил причины высокой смертности от коронавируса в Пензенской области.

В первую очередь он связал это с возросшим уровнем заболеваемости опасной инфекцией.

«В структуре смертности у нас превалирует категория 60+, это где-то 73 процента из 100»,- констатировал Вячеслав Космачев.

Также он отметил, что дельта-штамм очень вирулентный и, если им заражались люди с сопутствующими заболеваниями, велась очень напряженная борьба за их жизни.

«Мы каждый день отслеживаем уровень оказания помощи, и каждый летальный случай по лечебному учреждению у нас разбирается от момента обращения больного до попадания в реанимацию. Разбираются все аспекты назначения лечения с учетом тех клинических рекомендаций, которые есть в настоящий момент.

Почему, несмотря на все это, смертность все же высокая? Наверное, это связано и с тяжестью течения заболевания, и с сопутствующими заболеваниями», - пояснил зампред-министр.

По его словам, после проведенного анализа летальных случаев оперативно вносятся корректировки в лечение тех больных, которые в данный момент находятся в реанимации.