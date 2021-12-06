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Общество

В регионе выезд на встречную полосу стал причиной более 170 ДТП

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В Пензенской области из-за обгона по полосе встречного движения случилось 175 дорожно-транспортных происшествий.

Данные с января по ноябрь опубликовало отделение пропаганды УГИБДД регионального УМВД России в своем Instagram-аккаунте.

В ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, погибли 44 человека, а 303 получили травмы различной степени тяжести. 62 аварии произошли на тех участках дорог, где обгон запрещается.

«Выезд на полосу встречного движения является распространенным нарушением, которое довольно часто становится причиной дорожно-транспортного происшествия. Самые тяжелые последствия от ДТП происходят в результате лобовых столкновений встречных автомобилей», - добавили в Госавтоинспекции.

Жители области нередко делятся кадрами со своих регистраторов, запечатлевшими указанное нарушение правил. Так, в октябре пензенец прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видео с водителем такси на улице 65-летия Победы. Шофер пошел на обгон машин, двигавшихся в попутном ему направлении, выбрав при этом встречную полосу. На ней он оставался вплоть до выезда на Ульяновскую.

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Гость||

может вместо миллиардов на РПЦ начнем разделительные отбойники на дорога ставить?

Гость||

Так наши водители отбойники будут таранить,а близкие винить теже отбойники.Ведь если их не было модно было съехать с трассы

Имя: Гость
Комментарий:

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