В Заречном за год в два раза выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией

05.12.2021 | 13:41

В Заречном в 2021 году ВИЧ-инфекцию выявили у 22 горожан. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период минувшего года.

На данный момент в закрытом городе проживают 220 человек с положительным ВИЧ-статусом, сообщает портал «Город Z» со ссылкой на заведующую отделением по профилактике и борьбе со СПИД МСЧ-59 Лилию Савельеву.

73% заразившихся - мужчины. В текущем году в Заречном впервые выявили ВИЧ у беременной женщины. Специалисты утверждают, что количество случаев инфицирования через внутривенный путь, ранее преобладавшее, теперь почти сравнялось с числом случаев передачи вируса посредством полового контакта.

«Медики напоминают, ВИЧ - смертельно опасная инфекция. За год она уносит жизни порядка 15 зареченцев. Во многом это обусловлено тем, что пациенты вовремя не обращаются за помощью или вовсе не верят в свой диагноз», - пишет портал.

Ситуация усугубляется эпидемией коронавируса. Так, в закрытом городе в 2021 году зарегистрировали три случая смерти пациентов с положительным ВИЧ-статусом. Они подхватили коронавирус, но о заболевании ВИЧ узнали лишь в красной зоне. Иммунитет горожан не справился, и они скончались.

Ранее сообщалось, что сейчас на территории Пензенской области проживает 4 178 ВИЧ-инфицированных (без учета колоний и ЗАТО Заречный). За 10 месяцев 2021-го зарегистрировали 262 новых случая заражения. Медики отметили увеличение количества фактов передачи вируса половым путем.