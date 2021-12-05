В регионе за сутки выявили 362 случая COVID-19, выписали 611 пациентов

05.12.2021 | 12:16

В воскресенье, 5 декабря, в Пензенской области подтвердилось 362 случая коронавирусной инфекции.

Общее число заражений в регионе достигло 93 629.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, новые пациенты прибавились в Пензе (240) Пензенском (38), Сосновоборском (14), Нижнеломовском (12), Кузнецком (8), Мокшанском, Тамалинском (по 7), Камешкирском (6), Лунинском, Наровчатском (по 4), Бессоновском, Шемышейском (по 3), Лопатинском, Пачелмском (по 2) районах, а также в ЗАТО Заречный (7).

По одному заразившемуся зарегистрировали в Земетчинском, Иссинском, Колышлейском, Малосердобинском и Сердобском районах.

За минувшие сутки медики выписали рекордное за все время эпидемии в области число пациентов, перенесших коронавирус - 611. Общее количество выздоровлений составило 67 147. Зарегистрировано 19 новых смертей, всего вирус унес жизни 4 317 жителей региона.