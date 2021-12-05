Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 дек 2021|11:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |

Общество

Росстат: в октябре в области умерло рекордное число пациентов с COVID

Печать

В октябре в Пензенской области скончалось 1 007 пациентов с коронавирусной инфекцией. Такие данные обнародовал Росстат.

Это рекордное число погибших с подтвержденным диагнозом. Ранее максимальное количество скончавшихся (561) зафиксировали за июль 2021 года.

Для 1005 заразившихся COVID-19 стал основной причиной гибели. В каждом случае опасный вирус был идентифицирован.

Причину гибели двух инфицированных отнесли к «прочим важным состояниям». Коронавирус у данных пациентов не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Региональный оперативный штаб в октябре сообщил о 670 жертвах коронавирусной пневмонии.

По данным Росстата, всего с мая 2020 года по октябрь 2021-го в области скончались 5 992 заразившихся COVID-19. В сентябре зарегистрировали 501 смерть, в августе - 510, в июле - 561, в июне - 268, в мае - 199, в апреле - 210, в марте - 288, в феврале - 279, в январе - 434, в декабре прошлого года - 481.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Мир праху их

Гость||

Дожили. Умирают пачками в день.

Гость||

Это рывок или прорыв? Почему нацлидер из бункера не слышно?

Гость||

Слава медицине во имя Иеговы

Гость||

Просто они не хотели делать прививку, она же не изучена, побочки и все такое. Жижа одним словом. А эти дураки ваксеры, живите теперь с побочками.

Гость||

Пенсионный фонд доволен!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте