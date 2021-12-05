Росстат: в октябре в области умерло рекордное число пациентов с COVID

05.12.2021 | 10:15

В октябре в Пензенской области скончалось 1 007 пациентов с коронавирусной инфекцией. Такие данные обнародовал Росстат.

Это рекордное число погибших с подтвержденным диагнозом. Ранее максимальное количество скончавшихся (561) зафиксировали за июль 2021 года.

Для 1005 заразившихся COVID-19 стал основной причиной гибели. В каждом случае опасный вирус был идентифицирован.

Причину гибели двух инфицированных отнесли к «прочим важным состояниям». Коронавирус у данных пациентов не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Региональный оперативный штаб в октябре сообщил о 670 жертвах коронавирусной пневмонии.

По данным Росстата, всего с мая 2020 года по октябрь 2021-го в области скончались 5 992 заразившихся COVID-19. В сентябре зарегистрировали 501 смерть, в августе - 510, в июле - 561, в июне - 268, в мае - 199, в апреле - 210, в марте - 288, в феврале - 279, в январе - 434, в декабре прошлого года - 481.