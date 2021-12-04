В Заречном укрепили провалившийся подвал в доме на проспекте Мира

04.12.2021 | 15:10

В Заречном привели в порядок подвал в 9-этажном доме № 96 на проспекте Мира, жители которого в сентябре пожаловались в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» на постоянные обрушения. Зареченцы сами обследовали подвал и обнаружили там рухнувшую часть фундамента и дыру.

Специалисты установили, что причиной стало размытие нижних слоев грунта, на котором стоит здание. Эксперты заверили зареченцев, что ситуация не является аварийной, и пообещали провести укрепительные работы.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», в течение двух месяцев работу сделали. В подвале установили контрольные маяки, чтобы уловить возможные движения фундамента. Выяснилось, что здание не проседает и не кренится, а запас прочности бетона, из которого сделан фундамент, в три раза превышает норму.

«Заключение о состоянии фундамента, подтверждающее, что провал не увеличивается и признаков аварийной ситуации нет, выдали специалисты ПГУАС. Специалисты управляющей компании армировали провал и залили пустоты специальным бетоном с высокой влагостойкостью и повышенной прочностью», - сообщает издание.