Общество

В Заречном укрепили провалившийся подвал в доме на проспекте Мира

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В Заречном привели в порядок подвал в 9-этажном доме № 96 на проспекте Мира, жители которого в сентябре пожаловались в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» на постоянные обрушения. Зареченцы сами обследовали подвал и обнаружили там рухнувшую часть фундамента и дыру.

Специалисты установили, что причиной стало размытие нижних слоев грунта, на котором стоит здание. Эксперты заверили зареченцев, что ситуация не является аварийной, и пообещали провести укрепительные работы.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», в течение двух месяцев работу сделали. В подвале установили контрольные маяки, чтобы уловить возможные движения фундамента. Выяснилось, что здание не проседает и не кренится, а запас прочности бетона, из которого сделан фундамент, в три раза превышает норму.

«Заключение о состоянии фундамента, подтверждающее, что провал не увеличивается и признаков аварийной ситуации нет, выдали специалисты ПГУАС. Специалисты управляющей компании армировали провал и залили пустоты специальным бетоном с высокой влагостойкостью и повышенной прочностью», - сообщает издание.

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Источник — фото zarpressa.ru
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