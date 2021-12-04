В Пензе за сутки выписали почти 600 человек, перенесших COVID-19

04.12.2021 | 12:55

В субботу, 4 декабря, региональный штаб сообщил о 361 подтвержденном случае коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

235 заболевших живут в Пензе, 35 - в Пензенском районе, 19 - в Нижнеломовском, 15 - в Сосновоборском, 12 - в Мокшанском.

8 человек выявлено в Камешкирском районе, по 6 - в Тамалинском и городе Заречном, 5 - в Кузнецком районе.

По 3 случая COVID-19 зарегистрировано в Наровчатском и Пачелмском, по 2 - в Городищенском, Колышейском и Шемышейском, по 1 - в Бессоновском, Башмаковском, Земетчинском, Иссинском, Лунинском, Малосердобинском, Неверкинском и Сердобском районах.

В общей сложности с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 93 267 случаев COVID-19.

За все время эпидемии выздоровело 66 536 человек, из которых 573 выписались накануне. Скончалось 4 298 пациентов (о смерти 21 стало известно 3 декабря).