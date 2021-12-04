Общество

В Пензе за сутки выписали почти 600 человек, перенесших COVID-19

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В субботу, 4 декабря, региональный штаб сообщил о 361 подтвержденном случае коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

235 заболевших живут в Пензе, 35 - в Пензенском районе, 19 - в Нижнеломовском, 15 - в Сосновоборском, 12 - в Мокшанском.

8 человек выявлено в Камешкирском районе, по 6 - в Тамалинском и городе Заречном, 5 - в Кузнецком районе.

По 3 случая COVID-19 зарегистрировано в Наровчатском и Пачелмском, по 2 - в Городищенском, Колышейском и Шемышейском, по 1 - в Бессоновском, Башмаковском, Земетчинском, Иссинском, Лунинском, Малосердобинском, Неверкинском и Сердобском районах.

В общей сложности с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 93 267 случаев COVID-19.

За все время эпидемии выздоровело 66 536 человек, из которых 573 выписались накануне. Скончалось 4 298 пациентов (о смерти 21 стало известно 3 декабря).

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Гость||

А где статистика по детям? Почему перестали брать тесты? к праздникам?! или к вакцинации детей?

Гость||

С палками и мётлами пациентов выгоняют из больниц? Почему раньше по 20 человек за сутки выписывали, а теперь по 500?

Гость||

Такими темпами всех больных скоро вылечат:сегодня поступил- завтра на выписку

Гость||

С чем связан сей прорыв в области здравоохранения???

Гость||

самолёт с туристами из ЮАР прибыл в Россию, ждём когда новый штамм расползётся по регионам?!

Гость||

С чем связывают ежедневную смертность в 20 человек?

Гость||

Всех с больниц выгоняют - дома лечитесь !

Гость||

Гость писал(а):

> самолёт с туристами из ЮАР прибыл в Россию, ждём когда новый штамм

> расползётся по регионам?!

Не дождëтесь

Гость||

Гость писал(a):

С чем связан сей прорыв в области здравоохранения???
Прорыв чего ? Массовый выгон черни с больниц? Ну всё для статистики-рекламы прививки отбыли и домой грип долечивать.

Гость||

Я упёрся, не выгонят, отлежу 2 недели, мать иху, пусть лечат на 200тыщ, как положено!

Имя: Гость
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