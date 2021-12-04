Общество

Пензенцам рассказали, как без проблем получить услуги по линии МВД

Печать

Сотрудники полиции Пензенской области призывают граждан пользоваться сайтом gosuslugi.ru для получения государственных услуг по линии МВД.

«Когда у гражданина возникает необходимость, например, поменять паспорт или поставить автомобиль на регистрационный учет, то начинаются поиски: какие документы нужны, куда обращаться, какова сумма госпошлины и по каким реквизитам ее оплачивать? И зачастую на просторах интернета люди находят недостоверную информацию. Поэтому мы предлагаем гражданам отказаться от заполнения анкет-заявлений на бумаге и воспользоваться сайтом gosuslugi.ru или установить на свой телефон одноименное приложение», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Одна из самых востребованных услуг - выдача справок о наличии либо отсутствии судимости. Ее оказывает информационный центр регионального управления МВД. Чтобы получить этот документ, нужно оставить заявление на едином портале. Услуга бесплатная, срок ее оказания - до 30 дней.

Также с помощью портала можно получить такие популярные услуги по линии миграции, как замена паспорта гражданина РФ, получение заграничного паспорта, постановка на регистрационный учет и снятие с него, предоставление адресно-справочной информации.

Кроме того, граждане могут воспользоваться такими услугами по профилю ГИБДД, как регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений. Заполнив электронные формы, гражданин выбирает удобное для него время и дату посещения МРЭО.

С помощью единого портала можно сэкономить не только время, но и деньги: пользователям предоставлена возможность получения 30%-й скидки, если при получении госуслуги предусмотрена государственная пошлина.

Ознакомиться с исчерпывающим перечнем государственных услуг по линии Министерства внутренних дел можно на интернет-сайте УМВД России по Пензенской области в разделе «Для граждан».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото 58.мвд.рф
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте