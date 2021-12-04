Пензенцам рассказали, как без проблем получить услуги по линии МВД

04.12.2021 | 10:38

Сотрудники полиции Пензенской области призывают граждан пользоваться сайтом gosuslugi.ru для получения государственных услуг по линии МВД.

«Когда у гражданина возникает необходимость, например, поменять паспорт или поставить автомобиль на регистрационный учет, то начинаются поиски: какие документы нужны, куда обращаться, какова сумма госпошлины и по каким реквизитам ее оплачивать? И зачастую на просторах интернета люди находят недостоверную информацию. Поэтому мы предлагаем гражданам отказаться от заполнения анкет-заявлений на бумаге и воспользоваться сайтом gosuslugi.ru или установить на свой телефон одноименное приложение», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Одна из самых востребованных услуг - выдача справок о наличии либо отсутствии судимости. Ее оказывает информационный центр регионального управления МВД. Чтобы получить этот документ, нужно оставить заявление на едином портале. Услуга бесплатная, срок ее оказания - до 30 дней.

Также с помощью портала можно получить такие популярные услуги по линии миграции, как замена паспорта гражданина РФ, получение заграничного паспорта, постановка на регистрационный учет и снятие с него, предоставление адресно-справочной информации.

Кроме того, граждане могут воспользоваться такими услугами по профилю ГИБДД, как регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений. Заполнив электронные формы, гражданин выбирает удобное для него время и дату посещения МРЭО.

С помощью единого портала можно сэкономить не только время, но и деньги: пользователям предоставлена возможность получения 30%-й скидки, если при получении госуслуги предусмотрена государственная пошлина.

Ознакомиться с исчерпывающим перечнем государственных услуг по линии Министерства внутренних дел можно на интернет-сайте УМВД России по Пензенской области в разделе «Для граждан».