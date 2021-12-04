Общество

Бегавшего от приставов алиментщика нашли по вызову скорой помощи

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Судебные приставы долгое время разыскивали 50-летнего жителя Пензенской области за долг перед сыном. Ранее мужчина уже был судим за неуплату алиментов, но по-прежнему не желал расставаться с деньгами.

Приставы выяснили, что какое-то время мужчина жил с матерью, но после ее смерти в опустевшей квартире ни разу не появился. Однако удалось установить, что карета скорой помощи выезжала к пациенту, чьи данные полностью совпадали с установочными данными должника.

«Пристанищем беглеца стало одно из общежитий. Обход жильцов позволил найти адрес разыскиваемого, где он и находился. Бежать было уже некуда, и пришлось проехать к судебному приставу для дачи объяснений. Жалуясь на болезнь и отсутствие денег на помощь сыну, мужчина забыл среди основных причин указать нежелание работать и выполнять свои родительские обязанности», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

В итоге злостный алиментщик был подвергнут административному аресту.

«Очередное наказание даст ему возможность поразмыслить над тем, что в жизни важнее», - подытожили в пресс-службе ведомства.

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Гость||

Молодцы приставы! Но только хотелось бы, чтоб это было не единственным примером, а поголовно со всеми неплательщиками алиментов.

Гость||

А в чем молодцы ну нашли а дальше то что ни чего

Гость||

Если мужик не хочет платить. Вот пошёл бы он лесом. В старости все вернётся. А так!!! Ну где были глаза женщины и ум, когда она выбирала отца своим будущим детям? Ведь нужно думать какой генетический материал ты от этого самца получишь!!! А приставы, ну красавчики..))) что сказать! Смешно

Гость||

Нашли, а денег-то ему самому даже на водку не хватает! Сажать надо и пусть там варежки хоть пошьёт!

Гость||

Тотальный контроль. Сделали полицейское государство. С черни выжмут всё до копейки. Уже виднеется режим северной Корее. Чуется по кодам будет вскоре выдаваться пропуск на перемещение между городами,улицами,магазинами ...

Гость||

Сколько должен настолько и посадить-бездельник нищеброд.

Имя: Гость
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