Бегавшего от приставов алиментщика нашли по вызову скорой помощи

Судебные приставы долгое время разыскивали 50-летнего жителя Пензенской области за долг перед сыном. Ранее мужчина уже был судим за неуплату алиментов, но по-прежнему не желал расставаться с деньгами.
Приставы выяснили, что какое-то время мужчина жил с матерью, но после ее смерти в опустевшей квартире ни разу не появился. Однако удалось установить, что карета скорой помощи выезжала к пациенту, чьи данные полностью совпадали с установочными данными должника.
«Пристанищем беглеца стало одно из общежитий. Обход жильцов позволил найти адрес разыскиваемого, где он и находился. Бежать было уже некуда, и пришлось проехать к судебному приставу для дачи объяснений. Жалуясь на болезнь и отсутствие денег на помощь сыну, мужчина забыл среди основных причин указать нежелание работать и выполнять свои родительские обязанности», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.
В итоге злостный алиментщик был подвергнут административному аресту.
«Очередное наказание даст ему возможность поразмыслить над тем, что в жизни важнее», - подытожили в пресс-службе ведомства.
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Молодцы приставы! Но только хотелось бы, чтоб это было не единственным примером, а поголовно со всеми неплательщиками алиментов.