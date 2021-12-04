Бегавшего от приставов алиментщика нашли по вызову скорой помощи

04.12.2021 | 12:27

Судебные приставы долгое время разыскивали 50-летнего жителя Пензенской области за долг перед сыном. Ранее мужчина уже был судим за неуплату алиментов, но по-прежнему не желал расставаться с деньгами.

Приставы выяснили, что какое-то время мужчина жил с матерью, но после ее смерти в опустевшей квартире ни разу не появился. Однако удалось установить, что карета скорой помощи выезжала к пациенту, чьи данные полностью совпадали с установочными данными должника.

«Пристанищем беглеца стало одно из общежитий. Обход жильцов позволил найти адрес разыскиваемого, где он и находился. Бежать было уже некуда, и пришлось проехать к судебному приставу для дачи объяснений. Жалуясь на болезнь и отсутствие денег на помощь сыну, мужчина забыл среди основных причин указать нежелание работать и выполнять свои родительские обязанности», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

В итоге злостный алиментщик был подвергнут административному аресту.

«Очередное наказание даст ему возможность поразмыслить над тем, что в жизни важнее», - подытожили в пресс-службе ведомства.