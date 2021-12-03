В ПФО Пензенская область вошла в топ-5 по внедрению маркировки

03.12.2021 | 15:27

В среду, 1 декабря, начался третий этап цифровой маркировки молочной продукции.

Маркировка молочной продукции стартовала в России с 1 июня. Первыми продуктами, которых она коснулась, стали сыры и мороженое.

С 1 сентября требования стали обязательными для молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток.

С 1 декабря маркировка применяется к молочным продуктам со сроком годности 40 дней и менее. В общей сложности к государственной системе «Честный знак» присоединились почти 100% производителей такой продукции.

Для фермеров, которые будут реализовать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года.

В топ-5 регионов Приволжского федерального округа по выпуску маркированной продукции вошли Кировская, Нижегородская, Саратовская, Пензенская и Самарская области.