В Пензе в День неизвестного солдата возложили цветы к Вечному огню

03.12.2021 | 18:53

«Никто не забыт, ничто не забыто» - эти слова стали символом Дня Неизвестного солдата. Памятную дату пензенцы традиционно отмечают около Вечного огня у Монумента воинской и трудовой славы на проспекте Победы.

«Не только в Великую Отечественную войну было много неизвестных солдат, но и в годы Первой мировой войны, и вообще в боевой традиции нашего Отечества. Поэтому эти даты для нас святые», - сообщил председатель городского совета ветеранов Вячеслав Анпилогов.

«В каждой семье есть свой герой - Великая Отечественная война затронула всех. У нас три деда воевали. Есть семьи, у которых до сих пор близкие числятся пропавшими без вести. Огромную работу делают поисковики, и сегодня звучат фамилии тех, кого нашли и перезахоронили на родной земле», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

В 2021 году удалось вернуть имена девятерым бойцам, десятилетия числившимся среди неизвестных. В честь них и всех, кто не вернулся с полей сражений, прогремел оружейный салют.