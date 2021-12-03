Общество

В Пензе в День неизвестного солдата возложили цветы к Вечному огню

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«Никто не забыт, ничто не забыто» - эти слова стали символом Дня Неизвестного солдата. Памятную дату пензенцы традиционно отмечают около Вечного огня у Монумента воинской и трудовой славы на проспекте Победы.

«Не только в Великую Отечественную войну было много неизвестных солдат, но и в годы Первой мировой войны, и вообще в боевой традиции нашего Отечества. Поэтому эти даты для нас святые», - сообщил председатель городского совета ветеранов Вячеслав Анпилогов.

«В каждой семье есть свой герой - Великая Отечественная война затронула всех. У нас три деда воевали. Есть семьи, у которых до сих пор близкие числятся пропавшими без вести. Огромную работу делают поисковики, и сегодня звучат фамилии тех, кого нашли и перезахоронили на родной земле», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

В 2021 году удалось вернуть имена девятерым бойцам, десятилетия числившимся среди неизвестных. В честь них и всех, кто не вернулся с полей сражений, прогремел оружейный салют.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Когда побежденные живут гораздо ,гораздо лучше чем победители - какие могут быть комментарии? Гарант им и газ протянул мимо Российских деревень,

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