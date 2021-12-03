Общество

В органах власти продолжатся проверки на предмет коррупции

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В учреждениях Пензенской области продолжатся антикоррупционные проверки. Об этом в пятницу, 3 декабря, на совещании в региональном правительстве заявил губернатор Олег Мельниченко.

«Я считаю, что в антикоррупционном направлении в этом году поработали неплохо. Впервые в пензенском регионе два должностных лица уволены с формулировкой «в связи с утратой доверия». Выявлен факт, связанный с получением взятки, с участием врио министра. В связи с этим хочу напомнить всем должностным лицам, что они должны работать в интересах жителей Пензенской области, а не заниматься решением своих личных вопросов. Поэтому если у кого-то руки потянутся не в ту сторону, не нужно обижаться, когда по этим рукам больно ударят», - высказался глава региона.

По его мнению, проверочные мероприятия в отношении должностных лиц должны и дальше вестись в полном объеме.

За 9 месяцев от граждан поступило 81 обращение о коррупции в органах власти: 11 из них - в адрес минобра, 7 - минздрава, 10 - органов местного самоуправления.

«Одно из обращений направлено в УМВД России по г. Пензе для рассмотрения в рамках полномочий. По явным признакам нарушений антикоррупционного законодательства проведены проверки», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, осенью в связи с утратой доверия были уволены бывший врио министра физкультуры и спорта Григорий Кабельский и его заместитель Сергей Никишин.

Кроме того, 23 марта Президент РФ Владимир Путин на том же основании отрешил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Где тот кто говорит Мощно работает Олег?

Гость||

опять пустая болтовня))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За 9 месяцев от граждан поступило 81 обращение о коррупции в органах власти: 11 из них - в адрес минобра, 7 - минздрава, 10 - органов местного самоуправления.

«Одно из обращений направлено в УМВД России по г. Пензе для рассмотрения в рамках полномочий. По явным признакам нарушений антикоррупционного законодательства проведены проверки», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

penzainform.ru писал(a):
За 9 месяцев от граждан поступило 81 обращение о коррупции в органах власти: 11 из них - в адрес минобра, 7 - минздрава, 10 - органов местного самоуправления.

из 81 направлено только 1) таких масштабов работы ещё не видели)

Гость||

Пусть Олег Владимирович закроет всех мафиозников проклятых!!!

Гость||

Мы пишем о миллионных хищениях в налоговой, всем похрен! Ленинская налоговая гнездо коррупционеров! Пантюхин косолапова лунева строкова и умрихина - их всех надо арестовать! Ростовская 44 их всех прикрывает!

Гость||

Гость писал(a):

Пусть Олег Владимирович закроет всех мафиозников проклятых!!!
если бы он правда хотел он бы попросил составить список их у народа, онии все известны как жупелы

Гость||

Мы тоже пишем, что толку.

Умело отписки строчат проверяемые, а проверяющие в суть не глядят.

Гость||

"военный пенсионер, выпускник Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО БОЕПРИПАСОВ - мэр Кузнецка Сергей Златогорский продал муниципальное недвижимое имущество, расположенное на улице Белинского, 98 - земельный участок в центре г. Кузнецка площадью 2,4439 гектаров (без учёта расположенных на нем объектов: лаборатория, здания объектов, тепловые пункты) в 3,63 раза дешевле реальной стоимости?

Почувствуйте разницу!

Коммерческая цена проданного муниципального недвижимого имущество, расположенного на улице Белинского, 98 - как минимум 177 млн. 738 тыс. 248 рублей, а не 48 млн. 924 тыс. 833 рублей!

Бюджет города недополучил минимум 129 млн. рублей.

Таким макаром с молотка может незаконно уйти и целый провинциальный город Кузнецк."

Гость||

Пензенский район покрыт мраком, под боком беспредел

Гость||

Новость фейк!Коррупция побеждена! Главный коррупционер-мусью Карнавальный будет сидеть очень долго.

Гость||

виллы проверьте и все ясно...

Гость||

Коррупционеры борятся с коррупционерами?

Гость||

Гость писал(a):

"военный пенсионер, выпускник Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО БОЕПРИПАСОВ - мэр Кузнецка Сергей Златогорский продал муниципальное недвижимое имущество, расположенное на улице Белинского, 98 - земельный участок в центре г. Кузнецка площадью 2,4439 гектаров (без учёта расположенных на нем объектов: лаборатория, здания объектов, тепловые пункты) в 3,63 раза дешевле реальной стоимости?

Почувствуйте разницу!

Коммерческая цена проданного муниципального недвижимого имущество, расположенного на улице Белинского, 98 - как минимум 177 млн. 738 тыс. 248 рублей, а не 48 млн. 924 тыс. 833 рублей!

Бюджет города недополучил минимум 129 млн. рублей.

Таким макаром с молотка может незаконно уйти и целый провинциальный город Кузнецк."

100млн в карман и всё Ок!

Гость||

Купил то все бывший!

Гость||

Попробовал бы не продать...

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Имя: Гость
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