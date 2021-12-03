В органах власти продолжатся проверки на предмет коррупции

03.12.2021 | 13:50

В учреждениях Пензенской области продолжатся антикоррупционные проверки. Об этом в пятницу, 3 декабря, на совещании в региональном правительстве заявил губернатор Олег Мельниченко.

«Я считаю, что в антикоррупционном направлении в этом году поработали неплохо. Впервые в пензенском регионе два должностных лица уволены с формулировкой «в связи с утратой доверия». Выявлен факт, связанный с получением взятки, с участием врио министра. В связи с этим хочу напомнить всем должностным лицам, что они должны работать в интересах жителей Пензенской области, а не заниматься решением своих личных вопросов. Поэтому если у кого-то руки потянутся не в ту сторону, не нужно обижаться, когда по этим рукам больно ударят», - высказался глава региона.

По его мнению, проверочные мероприятия в отношении должностных лиц должны и дальше вестись в полном объеме.

За 9 месяцев от граждан поступило 81 обращение о коррупции в органах власти: 11 из них - в адрес минобра, 7 - минздрава, 10 - органов местного самоуправления.

«Одно из обращений направлено в УМВД России по г. Пензе для рассмотрения в рамках полномочий. По явным признакам нарушений антикоррупционного законодательства проведены проверки», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, осенью в связи с утратой доверия были уволены бывший врио министра физкультуры и спорта Григорий Кабельский и его заместитель Сергей Никишин.

Кроме того, 23 марта Президент РФ Владимир Путин на том же основании отрешил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.