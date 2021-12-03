У жителя Белинского района забрали Chevrolet Orlando за кредитные долги

03.12.2021 | 09:19

Житель Белинского района лишился дорогого автомобиля за долг перед банком в сумме 834 тысячи рублей.

Автовладелец планировал вернуть кредит, но переоценил свои возможности. Дело о кредитном долге рассмотрел суд, а затем взысканием занялись судебные приставы. Мужчина скрывался от них так же, как раньше - от представителей банка.

«Однако он позабыл, что его автомобиль, на чье приобретение потрачены заемные средства, продолжает находится в залоге у кредиторов. Chevrolet Orlando 2012 года выпуска был обнаружен недалеко от дома должника и подвергнут аресту», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

В итоге банк забрал транспортное средство в счет погашения долга, и эвакуатор доставил автомобиль к новому месту пребывания