В регионе хотят проверять все случаи применения силы к осужденным

02.12.2021 | 10:55

В среду, 1 декабря, на межведомственном совещании в прокуратуре Пензенской области обсудили вопросы законности при исполнении уголовных наказаний и содержании подозреваемых и обвиняемых под стражей.

Особое внимание уделили соблюдению прав осужденных на безопасное содержание в пенитенциарных учреждениях. Тема стала актуальной после волны сообщений о пытках на ряде объектов системы ФСИН.

Участники совещания подчеркнули необходимость проведения проверок по каждому факту применения физической силы к данной категории лиц.

«Подробно проработан вопрос об улучшении условий содержания в следственном изоляторе (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области), принятии дополнительных мер с целью завершения проводимого в нем капитального ремонта», - пояснила старший помощник и. о. прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее представители пензенского управления ФСИН рассказали о психологической программе, направленной на предотвращение незаконного применения сотрудниками физической силы и спецсредств.

При их обучении учитывают не только правовой аспект, но и психологический. В сотрудниках развивают стрессоустойчивость, высокие адаптационные способности и сниженную чувствительность к воздействию экстремальных факторов.