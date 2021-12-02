Общество

В регионе хотят проверять все случаи применения силы к осужденным

Печать

В среду, 1 декабря, на межведомственном совещании в прокуратуре Пензенской области обсудили вопросы законности при исполнении уголовных наказаний и содержании подозреваемых и обвиняемых под стражей.

Особое внимание уделили соблюдению прав осужденных на безопасное содержание в пенитенциарных учреждениях. Тема стала актуальной после волны сообщений о пытках на ряде объектов системы ФСИН.

Участники совещания подчеркнули необходимость проведения проверок по каждому факту применения физической силы к данной категории лиц.

«Подробно проработан вопрос об улучшении условий содержания в следственном изоляторе (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области), принятии дополнительных мер с целью завершения проводимого в нем капитального ремонта», - пояснила старший помощник и. о. прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее представители пензенского управления ФСИН рассказали о психологической программе, направленной на предотвращение незаконного применения сотрудниками физической силы и спецсредств.

При их обучении учитывают не только правовой аспект, но и психологический. В сотрудниках развивают стрессоустойчивость, высокие адаптационные способности и сниженную чувствительность к воздействию экстремальных факторов.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Гость писал(a):

Только по любви как у ромашки и пашки
душ шарко тоже отменили? на зоне возможен только тайский массаж в виде сыВОРотки правды? так туда скоро очередь выстроится

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте