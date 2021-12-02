Общество

В Кузнецке третий день устраняют последствия шквалистого ветра

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В Кузнецке третий день устраняют последствия стихи, разгулявшейся в ночь с 29 на 30 ноября. Шквалистый ветер оборвал и перехлестнул провода, что в свою очередь вызвало серию коротких замыканий.

В результате произошло отключение трех высоковольтных линий, питающих город. От жителей поступило 69 заявок на 4 обрыва и короткие замыкания.

В четверг, 2 декабря, аварийно-восстановительные работы продолжились.

Сложности возникли на сетях Южного микрорайона, где накануне проводились работы. После того как вечером было включено уличное освещение, от жителей посыпались жалобы на низкое напряжение - свидетельство наличия повреждений на сетях.

«Проблемы с уличным освещением в городе действительно есть, изношенность сетей довольно высокая. Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования сетей уличного освещения ведутся в рамках муниципального контракта, исполнено 240 заявок. Первоочередными являются заявки на ремонт уличного освещения на магистральных улицах, у школ, детских садов, а затем выполняются остальные», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В мэрии также напомнили, что основные проблемы - отсутствие долгосрочного контракта и необходимость капитального ремонта сетей - требуют дополнительного финансирования. Пути решения ищет рабочая группа.

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