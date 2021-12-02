Общество

У пензенцев есть шанс попасть на новогодние утренники по QR-кодам

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В Пензенской области решили пойти навстречу родителям и разрешить им посещать новогодние утренники в дошкольных учреждениях.

Об этом в четверг, 2 декабря, на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Считаю, что у детей должен быть праздник. И я не против того, чтобы мама или папа присутствовали на утреннике, но при строгом соблюдении всех требований», - отметил Мельниченко.

Он подчеркнул, что вход на детский праздник будет только для одного из родителей и при наличии у него QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании. Допустят и тех, у кого имеется справка о медотводе.

Кроме того, на мероприятии должны соблюдаться масочный режим и социальная дистанция.

«Но это прогноз. Окончательное решение будем принимать, исходя из оценок ситуации Роспотребнадзором. Пока проведение утренников возможно благодаря снижению заболеваемости», - добавил глава региона.

Ранее родители неоднократно обращались к губернатору в соцсетях с просьбой разрешить им присутствовать на новогодних утренниках. Представитель регионального управления Роспотребнадзора пояснил, что решение примут исходя из эпидемической ситуации.

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Гость||

Ага, использую шанс, пойду в сад, кр код достал, ать -два!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что решение примут исходя из эпидемической ситуации.
Запятую поставьте - деепричастный оборот...

Гость||

Они это не проходили в школе, в раздевалке дежурили

Гость||

А в туалет по коду когда ходить будете?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, на мероприятии должны соблюдаться масочный режим и социальная дистанция.
Ну как же новогодняя ёлка без масок)

Гость||

А с медотводом и QR кодом значит заразу не переносят?

Гость||

Запятую поставьте - деепричастный оборот...

___

Граммар-наци клоуны нашего времени.

Имя: Гость
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