У пензенцев есть шанс попасть на новогодние утренники по QR-кодам

02.12.2021 | 18:06

В Пензенской области решили пойти навстречу родителям и разрешить им посещать новогодние утренники в дошкольных учреждениях.

Об этом в четверг, 2 декабря, на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Считаю, что у детей должен быть праздник. И я не против того, чтобы мама или папа присутствовали на утреннике, но при строгом соблюдении всех требований», - отметил Мельниченко.

Он подчеркнул, что вход на детский праздник будет только для одного из родителей и при наличии у него QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании. Допустят и тех, у кого имеется справка о медотводе.

Кроме того, на мероприятии должны соблюдаться масочный режим и социальная дистанция.

«Но это прогноз. Окончательное решение будем принимать, исходя из оценок ситуации Роспотребнадзором. Пока проведение утренников возможно благодаря снижению заболеваемости», - добавил глава региона.

Ранее родители неоднократно обращались к губернатору в соцсетях с просьбой разрешить им присутствовать на новогодних утренниках. Представитель регионального управления Роспотребнадзора пояснил, что решение примут исходя из эпидемической ситуации.