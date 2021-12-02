К окнам палат областной детской больницы поднимут Деда Мороза

02.12.2021 | 15:35

В субботу, 4 декабря, пациентов областной клинической детской больницы имени Н. Ф. Филатова навестит Дед Мороз.

Визит сказочного персонажа состоится в рамках акции «Я верю в чудеса!», к которой присоединилась Пенза.

«Эпидситуация не позволяет провести праздник в привычном формате, поэтому новогодний волшебник устроит детям сюрприз - поднимется к окнам палат на подъемнике», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что в Пензе новогодняя кампания стартует 11 декабря. К этому дню специалисты соберут главную елку города, откроет свои двери дом Деда Мороза.

В роли волшебного персонажа выступят артисты пензенской Гильдии Дедов Морозов и городских учреждений культуры. Все они прошли иммунизацию против коронавируса. Простым пензенцам для посещения приемной QR-код не потребуется.