Общество

В Пензе судебный пристав пришел к должникам и спас женщину

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Сотрудник Октябрьского отделения судебных приставов Пензы УФССП России по Пензенской области Максим Петушков спас пенсионерку от верной гибели.

В ноябрьский день судебные приставы работали в одной из многоэтажек на улице Ладожской - вручали должникам повестки и проверяли имущественное положение.

Неожиданно Петушков почувствовал запах дыма. Пристав вышел на лестничную клетку и увидел, что чад расползается из-под двери в одну из квартир. Мужчина повернул ручку - оказалось, что жилище открыто. Он прошел в задымленную квартиру и обнаружил, что в зажженной духовке догорает курица.

Петушков быстро перекрыл газ и открыл окна, а затем обследовал квартиру. В комнате на диване он увидел пожилую женщину, которая не реагировала на происходящее - по-видимому, надышалась дымом.

«На входе уже столпились соседи и сочувствующие. Судебный пристав оперативно вывел пожилую даму из полной смога квартиры. Внимательные соседи уже вызвали карету скорой помощи и пожарных», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

В пресс-службе добавили, что судебные приставы гордятся поступком товарища и, продолжая нести службу, всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

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Гость||

"Жалко курицу"-сгорела

Гость||

дичь какая-то

Гость||

Молодец сотрудник!Не прошел мимо -спас жизнь пожилой женщине!

Гость||

Петушков учуял курицу.

Имя: Гость
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