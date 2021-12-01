Пьяная езда и просроченный штраф дорого обошлись жителю Пензы

01.12.2021 | 12:49

Житель Пензы, оштрафованный на 30 тысяч за пьяную езду, теперь заплатит втрое больше - из-за своей нерасторопности.

Автовладелец не оплатил штраф в течение 60 дней, положенных по закону, посчитав, что спустя время его долг спишут либо простят. Когда же срок вышел, все оказалось гораздо серьезнее.

Исполнительный документ поступил к судебным приставам. Водитель-штрафник игнорировал приглашения на прием. Тогда пристав нашел информацию о наличии у должника автомобиля Kia Rio, приехал по адресу и не только составил протокол за неисполнение наказания, но и арестовал машину.

«Вот здесь произошла перезагрузка сознания должника. После направления протокола в суд гражданина признали виновным. Наказание в виде удвоения штрафа не оставило ему надежд на то, что все обойдется. Он понял, что если бы не пил за рулем, то не было бы штрафа», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Так как пензенец своевременно не расстался с 30 тысячами рублей, ему предстоит оплатить 90 тысяч - удвоенный штраф и сумму долга.