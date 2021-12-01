Общество

ГУЛАГ для собак: в пензенском приюте не нашли проблем с кормлением

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В Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко опубликован ответ на обращения жителей Пензенской области, касавшиеся плохих условий содержания животных в приюте на Осенней улице.

Многочисленные жалобы появились под постом главы региона 25 ноября, и затем пользователи продублировали их под другими сообщениями.

«Животные в ужасном состоянии, голодные, замерзшие, доведены до того, что торчат кости. На просьбы неравнодушных людей безвозмездно покормить отвечают отказом. Также не пускают на территорию», «Просим вас разобраться с ситуацией в муниципальном приюте. Это что - ГУЛАГ для бездомных собак?», «Собаки истощены до предела. Волонтеров в приют не допускают. Помогите решить этот вопрос», - написали пензенцы Мельниченко.

30 ноября на сообщения отреагировали в министерстве сельского хозяйства области.

«Проблем в приеме корма и кормлении животных нет, но только сертифицированными сухими кормами промышленного производства. Прием волонтеров осуществляется в дни и часы, указанные приютом (вторник, четверг, пятница с 9:00 до 11:00)», - говорится в ответе.

10 ноября на совещании в Пензенской городской думе обсудили вопрос расширения приюта на Осенней улице. На данный момент он рассчитан на 90 мест, их не хватает. Планируется расширить учреждение, чтобы можно было содержать 150 особей.

Также в Пензе хотят построить еще один приют для безнадзорных животных. Пока подбирают подходящий земельный участок.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Проблем в приеме корма и кормлении животных нет, но только сертифицированными сухими кормами промышленного производства. Прием волонтеров осуществляется в дни и часы, указанные приютом (вторник, четверг, пятница с 9:00 до 11:00)», - говорится в ответе.
Дайте здесь конкретный номер телефона чиновника минсельхоза, сочинившего этот ответ. Такие отписки, очевидно, даёт человек, который, скорее всего, даже и не представляет, где находится этот приют, который не был там ни разу! Дело подменяют бумагосочинительством.

Гость||

Да,люди жестоки. А,то не знал никто...

Гость||

Для каких целей,там содержать собак за счёт бюджета,ох уж эта западная толерантность,Сделают приют на 150 шт,потом потребуется на 500,может надо численность регулировать отстрелом?А то собачек жалко,а лосей в лесах,кабанчиков вам не жалко?Почему каких то животных можно отстреливать,травить (как мышей,крыс,тараканов) Ведь многие дома держат крысок и любят их как родных,так почему их травят,а собак нельзя,и тараканчиков многие разводят

Гость||

Гость писал(a):

Дело подменяют бумагосочинительством.
бумага в руках чмновников оружие страшнее ядерного или биологичесого

Гость||

Людям есть нечего, а вы о собаках говорите! Бред полный.

Гость||

Почему проверяющие везде ничего не находят, для чего эти проверки тогда, для факта проверок? для галочек?

Гость||

В ГУЛАГе всё хорошо?

Гость||

интересно получается, часы посещения волонтеров есть, но их не пускают? странно

Гость||

Приют "Питомец" и волонтеров пускают, и всех желающих погулять с собаками,и кошек и собак пристраивают в семьи,у меня лично кошка из этого приюта, брал уже привитую, и стерилизованную. Может быть там все хорошо,потому что люди там работают не равнодушные, и приют частный. А чиновникам надо таким людям помогать!

Гость||

Гость писал(a):

Для каких целей,там содержать собак за счёт бюджета,ох уж эта западная толерантность,Сделают приют на 150 шт,потом потребуется на 500,может надо численность регулировать отстрелом?А то собачек жалко,а лосей в лесах,кабанчиков вам не жалко?Почему каких то животных можно отстреливать,травить (как мышей,крыс,тараканов) Ведь многие дома держат крысок и любят их как родных,так почему их травят,а собак нельзя,и тараканчиков многие разводят
Вы не нормальный??? Вам лечиться надо!

Гость||

В магазинах много просроченой продукции. Неужели нельзя кормить просрочкой собак? Лучше на свалку отвезти?!?

Гость||

Гость писал(a):

Прием волонтеров осуществляется в дни и часы, указанные приютом (вторник, четверг, пятница с 9:00 до 11:00)», - говорится в ответе.
Установлено "Очень удобное время" для приема.

Гость||

Да, удобное, чтоб никто не заявился . А то ходите, бюджет пилить мешаете своими обращениями

Гость||

Почему не создадут добровольный общественный совет который в обязанности которого входило контроль за содержанием, а также благотворительные функции.

И Не надо дорогие наши чиновники изобретать лесипед.

Гость||

А как МИнсельхоз прокомментирует живые фото истощенных собак? Или то, что на улице холод дикий, а у них даже сена на подстилку нет??? Зачем их вообще тогда собирать с улиц, где они хоть какую-то еду и убежище могут найти? Чтобы мучить? Почему МВД не привлекает по статье жестокое обращение с животными?

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Имя: Гость
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