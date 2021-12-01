ГУЛАГ для собак: в пензенском приюте не нашли проблем с кормлением

01.12.2021 | 10:34

В Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко опубликован ответ на обращения жителей Пензенской области, касавшиеся плохих условий содержания животных в приюте на Осенней улице.

Многочисленные жалобы появились под постом главы региона 25 ноября, и затем пользователи продублировали их под другими сообщениями.

«Животные в ужасном состоянии, голодные, замерзшие, доведены до того, что торчат кости. На просьбы неравнодушных людей безвозмездно покормить отвечают отказом. Также не пускают на территорию», «Просим вас разобраться с ситуацией в муниципальном приюте. Это что - ГУЛАГ для бездомных собак?», «Собаки истощены до предела. Волонтеров в приют не допускают. Помогите решить этот вопрос», - написали пензенцы Мельниченко.

30 ноября на сообщения отреагировали в министерстве сельского хозяйства области.

«Проблем в приеме корма и кормлении животных нет, но только сертифицированными сухими кормами промышленного производства. Прием волонтеров осуществляется в дни и часы, указанные приютом (вторник, четверг, пятница с 9:00 до 11:00)», - говорится в ответе.

10 ноября на совещании в Пензенской городской думе обсудили вопрос расширения приюта на Осенней улице. На данный момент он рассчитан на 90 мест, их не хватает. Планируется расширить учреждение, чтобы можно было содержать 150 особей.

Также в Пензе хотят построить еще один приют для безнадзорных животных. Пока подбирают подходящий земельный участок.