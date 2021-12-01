Общество

COVID-19 в области в ноябре: новые рекорды и стабилизация

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В ноябре, по данным регионального оперативного штаба, в Пензенской области зарегистрировали 11 247 зараженных коронавирусной инфекцией: на 2-е число месяца, с учетом данных за предыдущие сутки, подтверждено 80 936 случаев, тогда как на 1 декабря - 92 183.

В октябре в регионе выявили 9 463 инфицированных.

За месяц медики выписали 5 766 человек - это почти в пять раз больше, чем за предыдущий (1 261). Зарегистрировано 670 смертей от коронавирусной пневмонии (793 - в октябре).

В ноябре 10 раз обновлялся рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19. Пока что показатель застыл на отметке +401 - такое количество инфицированных зарегистрировали 17-го числа.

В последние две недели ноября наблюдалось сокращение числа случаев инфицирования. О стабилизации ситуации заговорили и медики. Так, зампред правительства области - министр здравоохранения Вячеслав Космачев сообщил: нагрузка ни систему здравоохранения уменьшилась, что позволило начать закрывать ковидарии в больницах, сокращая количество инфекционных койко-мест и отдавая их плановым больным.

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Гость||

все это статистика

Гость||

все что мне понятно что это статистика тех кто вводит потом всякие условия усложняющие жизнь говоря что этим снижая опастность от ее цифр

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