Вадим Супиков помог провести опиловку деревьев на ул. Суворова

В общественную приемную руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова обратилась с заявлением старшая по дому № 121 на улице Суворова Галина Попылькова.
Женщина просила провести опиловку аварийных деревьев на придомовой территории.
«Аварийные деревья у нашего дома представляют опасность для жизни и здоровья жителей, при сильном ветре были случаи, когда ветки падали вблизи припаркованных машин, рядом с пешеходной дорожкой», - говорилось в обращении.
Совместно с директором МУП «Зеленое хозяйство» города Пензы Андреем Денискиным вице-спикер регионального парламента Вадим Супиков выехал на место и пообщался с жителями. Сотрудниками «Зеленхоза» было проведено обследование данных деревьев и выполнено их кронирование.
Жители выразили благодарность своему депутату за помощь в решении вопроса и заверили, что весной организуют субботник, благоустроят территорию и высадят саженцы рябины.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.