Вадим Супиков помог провести опиловку деревьев на ул. Суворова

30.11.2021 | 09:02

В общественную приемную руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова обратилась с заявлением старшая по дому № 121 на улице Суворова Галина Попылькова.

Женщина просила провести опиловку аварийных деревьев на придомовой территории.

«Аварийные деревья у нашего дома представляют опасность для жизни и здоровья жителей, при сильном ветре были случаи, когда ветки падали вблизи припаркованных машин, рядом с пешеходной дорожкой», - говорилось в обращении.

Совместно с директором МУП «Зеленое хозяйство» города Пензы Андреем Денискиным вице-спикер регионального парламента Вадим Супиков выехал на место и пообщался с жителями. Сотрудниками «Зеленхоза» было проведено обследование данных деревьев и выполнено их кронирование.

Жители выразили благодарность своему депутату за помощь в решении вопроса и заверили, что весной организуют субботник, благоустроят территорию и высадят саженцы рябины.