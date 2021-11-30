В пензенской больнице КИМ строят баклабораторию и станцию кислорода

30.11.2021 | 13:43

В Пензенском областном центре специализированных видов медицинской помощи, который чаще называют больницей КИМ, идет строительство бактериологической лаборатории.

На объекте выполнены демонтажные работы, устройство свай, наружных сетей водопровода, канализации, теплотрассы, смонтированы перекрытия. Ведется укладка кирпичных стен подвальных помещений и первого этажа, монтаж лестничных площадок.

По словам главврача медицинского учреждения, в лаборатории будет осуществляться полный комплекс медицинских исследований. Благодаря автоматизации процесса их расшифровка станет выполняться в течение суток.

«Техническое оснащение лаборатории проводится за счет средств федерального бюджета. Работа по приобретению и поставке оборудования уже началась», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также в КИМе завершается монтаж третьей кислородной станции. После ввода ее в эксплуатацию будет обеспечен постоянный доступ кислорода на все этажи больницы. Кроме того, даже при максимальной загруженности лечебное учреждение сможет работать в автономном режиме.

Планируется, что до конца года в пензенских больницах будет действовать шесть кислородных станций. Общий объем медицинского газа, вырабатываемого в области, увеличится до 12 тонн в сутки.

Подобные станции, помимо КИМа, предстоит оборудовать в клинических больницах № 4, 6 и областной больнице им. Н. Н. Бурденко. В этом случае все отделения реанимации будут иметь автономную подачу кислорода.