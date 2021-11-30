В Кузнецке около 3 000 человек избегают вакцинации от COVID-19

30.11.2021 | 15:00

В Кузнецке вакцинировано 100% запланированного к иммунизации от COVID-19 населения города. Об этом сообщили на совещании в администрации в понедельник, 29 ноября.

Мэр Сергей Златогорский посчитал задачу первичной вакцинации выполненной.

«На весь город осталось около 3 000 человек, которые пока этого дела [прививки] избегают. Не исключаю, что это люди переболевшие, официально или неофициально, с антителами и так далее», - отметил он.

Градоначальник добавил, что ежедневно в Кузнецке прививку от опасного вируса делают 100-150 жителей. Растет и количество ревакцинированных горожан.

Сергей Златогорский поручил готовиться к старту прививочной кампании у детей.

«В январе начнется детская вакцинация. Вакцина разработана, опробована. Сейчас среди заболевших больше половины случаев - это дети. Есть и случаи госпитализации. В этой связи очень страдает образовательный процесс», - высказался мэр.