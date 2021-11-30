Общество

В Кузнецке около 3 000 человек избегают вакцинации от COVID-19

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В Кузнецке вакцинировано 100% запланированного к иммунизации от COVID-19 населения города. Об этом сообщили на совещании в администрации в понедельник, 29 ноября.

Мэр Сергей Златогорский посчитал задачу первичной вакцинации выполненной.

«На весь город осталось около 3 000 человек, которые пока этого дела [прививки] избегают. Не исключаю, что это люди переболевшие, официально или неофициально, с антителами и так далее», - отметил он.

Градоначальник добавил, что ежедневно в Кузнецке прививку от опасного вируса делают 100-150 жителей. Растет и количество ревакцинированных горожан.

Сергей Златогорский поручил готовиться к старту прививочной кампании у детей.

«В январе начнется детская вакцинация. Вакцина разработана, опробована. Сейчас среди заболевших больше половины случаев - это дети. Есть и случаи госпитализации. В этой связи очень страдает образовательный процесс», - высказался мэр.

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Гость||

было же постановление что отменили отстранение от работы едиственную причину по которой загнали в угол

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мэр Сергей Златогорский посчитал задачу
Задрали уже про имбицила мера и город помойку новости писать.

Гость||

избегают?

Президент не раз говорил, что вакцинация - ДОБРОВОЛЬНАЯ!

Может хватит ее навязывать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сергей Златогорский поручил готовиться к старту прививочной кампании у детей.
пусть начнет со своих детей, и детей членов партии Единая Россия. И очень желательно на камеру!

Гость||

Златогорского под следствие и на нары!

Гость||

что то его полследнее время стало слишком много

Гость||

Гость писал(a):

Задрали уже про имбицила мера и город помойку новости писать.
Тебя никто не спрашивает.

Гость||

Наверное, хочет чтобы его заметили и повысили в должности.

Гость||

Ему и так нормально, не переживай.

Гость||

Я и не переживаю, с чего ты взял?

Гость||

Гость писал(a):

пусть начнет со своих детей, и детей членов партии Единая Россия. И очень желательно на камеру!
Дурилка,его детям уже по 20 с лишним годов.

Гость||

Гость писал(a):

Я и не переживаю, с чего ты взял?
чего пишешь тогда.коль не переживаешь?

Гость||

Гость писал(a):

И очень желательно на камеру!
Предлагаю начать с тебя, на камеру,укол в мозг,если у тебя он есть.

Гость||

Гость писал(a):

чего пишешь тогда.коль не переживаешь?
Делюсь своим мнением с другими вот и пишу. А на него мне всё равно.

Гость||

"было же постановление что отменили отстранение от работы едиственную причину по которой загнали в угол"

.

Не знаю кого восстановили, отстраненные с по "старт" Заречного дома без з/п.

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Имя: Гость
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