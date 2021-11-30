Общество

Мэр Кузнецка допустил, что на рынки могло попасть зараженное мясо

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Мэр Кузнецка Сергей Златогорский высказал опасение, что зараженное африканской чумой свиней мясо может попасть на рынок.

В понедельник, 29 ноября, на совещании в администрации города Златогорский сообщил, что в Кузнецком и Неверкинском районах были выявлены три очага АЧС. В данный момент они локализованы. Специалисты охватили проверками и округу, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

«Часть свиней граждане порезали сами, прослышав о беде. Где эта свинина, неизвестно. Может быть, пойдет на рынок например», - высказался градоначальник.

Он понадеялся, что в санкционированных местах торговли ветконтроль будет тщательно осуществлять проверки, чтобы не допустить реализации зараженного мяса. Однако в Кузнецке имеется ряд нелегальных рынков.

«Есть несколько точек в городе мигрирующих, когда частники приезжают, на капоте разложат. Что раскладывают, где взяли - это вопрос. С этим надо побороться, а то привезут что-нибудь, накормят», - отметил Сергей Златогорский.

Он поручил организовать рейды по подобным местам, не предупреждая торговцев о проверках.

25 ноября в регионе ввели карантин и режим ЧС в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Болезнь не передается человеку, но сельскому хозяйству наносит огромный вред. Она поражает лимфатическую и кровеносную систему свиней. При этом заболевание является высококонтагиозным и распространяется с молниеносной скоростью.

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Гость||

золотого - в президенты!

Гость||

Скорее в дурку! Там его место.

Гость||

А потом чиновники из себя обиженных строят, когда народ отзывается о них плохо

Гость||

Ну, понёс опять околёсицу с ранья, тьфу

Гость||

Че, дурачки кузнецкие,опять вам все не то?

Гость||

Ветконтроль ? Хаха, да им забашляешь и дело в шляпе, все нарисуют

Гость||

Человеку не передаётся, че за кипишь тады?

Гость||

Да тебе уже нарисовали,на роже.

Гость||

Колдырь проснулся красномордый, здрасьте!

Гость||

Здорово,осел!

Гость||

Этому дурачку кузнецкому с утра умные мысли приходят, про свиней, хех

Гость||

следим за руками "Болезнь не передается человеку, но сельскому хозяйству наносит огромный вред". Чтоб БОЛЕЗНЬ не наносила вред - уничтожим поголовье свиней, и вред будет нанесен НЕ БОЛЕЗНЬЮ

Гость||

Пьянь в комментах, похмелиться уже, комментатор красномордый

Гость||

Синемордый.не бузи!

Гость||

11:18

У тебя уже вырос по ходу, свинину любишь?

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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