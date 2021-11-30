Мэр Кузнецка допустил, что на рынки могло попасть зараженное мясо

30.11.2021 | 10:10

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский высказал опасение, что зараженное африканской чумой свиней мясо может попасть на рынок.

В понедельник, 29 ноября, на совещании в администрации города Златогорский сообщил, что в Кузнецком и Неверкинском районах были выявлены три очага АЧС. В данный момент они локализованы. Специалисты охватили проверками и округу, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

«Часть свиней граждане порезали сами, прослышав о беде. Где эта свинина, неизвестно. Может быть, пойдет на рынок например», - высказался градоначальник.

Он понадеялся, что в санкционированных местах торговли ветконтроль будет тщательно осуществлять проверки, чтобы не допустить реализации зараженного мяса. Однако в Кузнецке имеется ряд нелегальных рынков.

«Есть несколько точек в городе мигрирующих, когда частники приезжают, на капоте разложат. Что раскладывают, где взяли - это вопрос. С этим надо побороться, а то привезут что-нибудь, накормят», - отметил Сергей Златогорский.

Он поручил организовать рейды по подобным местам, не предупреждая торговцев о проверках.

25 ноября в регионе ввели карантин и режим ЧС в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Болезнь не передается человеку, но сельскому хозяйству наносит огромный вред. Она поражает лимфатическую и кровеносную систему свиней. При этом заболевание является высококонтагиозным и распространяется с молниеносной скоростью.