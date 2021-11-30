Корова на льду: мэр Кузнецка возмутился работой дворников

30.11.2021 | 08:34

В Кузнецке все силы коммунальных служб направят на борьбу с гололедом. Соответствующее распоряжение дал в понедельник, 29 ноября, глава местной администрации Сергей Златогорский.

«Все технические возможности, какие есть, для посыпания пешеходных зон. Это касается как «Зеленого города», так и дорожников. Сейчас дороги более-менее нормально вскрыты, они без снеговой нагрузки, безо льда - дороги чистенькие. Помогите отработать тротуары там, где ваша техника это может», - пояснил мэр Кузнецка.

По его словам, он проехал по городу и не увидел дворников.

«Нет никого на улицах у вас, товарищи управляйки. И народ у вас идет, как корова на льду. Я уверен: спроси травмпункт, там выкатят статистику. Поэтому сегодня вычистить все, что можно счистить, а что не счищается, засыпайте песком хоть в шесть слоев. Расслабились, частники», - возмутился Златогорский.

Он отметил, что в воскресенье был в Пензе и там та же картина.

«Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Мы тут готовимся к снегу и к морозу, а пока вот так. Сейчас задача номер один, чтобы люди руки-ноги не ломали», - констатировал мэр Кузнецка.