Общество

Корова на льду: мэр Кузнецка возмутился работой дворников

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В Кузнецке все силы коммунальных служб направят на борьбу с гололедом. Соответствующее распоряжение дал в понедельник, 29 ноября, глава местной администрации Сергей Златогорский.

«Все технические возможности, какие есть, для посыпания пешеходных зон. Это касается как «Зеленого города», так и дорожников. Сейчас дороги более-менее нормально вскрыты, они без снеговой нагрузки, безо льда - дороги чистенькие. Помогите отработать тротуары там, где ваша техника это может», - пояснил мэр Кузнецка.

По его словам, он проехал по городу и не увидел дворников.

«Нет никого на улицах у вас, товарищи управляйки. И народ у вас идет, как корова на льду. Я уверен: спроси травмпункт, там выкатят статистику. Поэтому сегодня вычистить все, что можно счистить, а что не счищается, засыпайте песком хоть в шесть слоев. Расслабились, частники», - возмутился Златогорский.

Он отметил, что в воскресенье был в Пензе и там та же картина.

«Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Мы тут готовимся к снегу и к морозу, а пока вот так. Сейчас задача номер один, чтобы люди руки-ноги не ломали», - констатировал мэр Кузнецка.

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Гость||

А он случайно у вас там не дурачок?

Гость||

он карманы показал

Гость||

а чтое сли сравнить зарплату дворника и его, может это будет обяснением их соответсвующего "усердия"

Гость||

Ой, его бы к нам председателем ТСЖ, а то прошлой зимой совсем не чистили.

Гость||

Адекватный мэр, молодец! Заботится о людях. А дворникам, если им кажется, что мало платят, нечего в таком случае устраиваться на такую работу-знали на что шли!

Гость||

Гость писал(a):

А он случайно у вас там не дурачок?
Да нет, нормальный, а вот ты точно такой, у тебя еще поди и справка есть.

Гость||

Да дворниками вообще не люди работают...как некоторые снобы думают.

Гость||

Красный петух разбушевался.

Гость||

И не стыдно вам самому мэру такие вопросы задавать?

Гость||

Есть поговорка хорошая. Не учите как работать, а научитесь платить. За гроши пусть сам своим песком посыпает ))))

Гость||

Народ коровой обозвать...

Гость||

Ты видимо это "обозвать" на свой счет приняла? Так жрать меньше надо, а не на стороне искать виноватых

Гость||

Приняла? Вы бредите, дамочка.

Гость||

Сейчас даже учителя в школе говорят:"По фиг, облажаться".Что уж взять...

Гость||

Гость писал(a):

Адекватный мэр, молодец! Заботится о людях. А дворникам, если им кажется, что мало платят, нечего в таком случае устраиваться на такую работу-знали на что шли!
Правильно, у них же был выбор идти в дворники на нищенскую зарплату или подохнуть с голоду

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Имя: Гость
Комментарий:

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