В Спутнике стартовали продажи нового дома ЖК «Радужные дворы»

Стартовали продажи нового дома в ЖК «Радужные дворы». Строение № 70 - второй дом Оранжевого двора. Это безопасное пространство для жизни.
Двор будет закрытым, без машин, с трехступенчатой системой доступа.
Первая ступень - единая входная зона, там находится охранник, который следит за порядком и не пустит во двор посторонних. Вторая - домофоны при входе в подъезд. Третья - доступ на каждый этаж по домофонному ключу. Вы всегда будете уверены в безопасности вашей семьи.
В 70-м строении будут дизайнерские холлы, в которых разместится мягкая зона ожидания для жителей и их гостей.
Также на первых этажах дома спроектированы колясочные комнаты. Для них предусмотрен отдельный вход в подъезд с уровня земли. Выходов из колясочных два – во двор и в холл. Так общий холл всегда будет чистым, а вы спокойно заберете и уложите малыша в коляску в теплом помещении.
Еще одна интересная особенность дома - полностью стеклянные лоджии с теплым полом. Теперь это полноценное пространство, где можно организовать рабочий кабинет или зону отдыха, оранжерею или столовую.
На старте продаж цены минимальные, а выбор планировок - самый широкий. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сайт termodom-pnz.ru.
Застройщик строения № 70 - ООО СЗ «Термодом-Оптима», строения № 71 - ООО СЗ «Земстрой», строения № 76 - ООО СЗ «Термодом-Профи». Проектные декларации на наш.дом.рф.
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