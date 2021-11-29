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Общество

В Спутнике стартовали продажи нового дома ЖК «Радужные дворы»

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Стартовали продажи нового дома в ЖК «Радужные дворы». Строение № 70 - второй дом Оранжевого двора. Это безопасное пространство для жизни.

Двор будет закрытым, без машин, с трехступенчатой системой доступа.

Первая ступень - единая входная зона, там находится охранник, который следит за порядком и не пустит во двор посторонних. Вторая - домофоны при входе в подъезд. Третья - доступ на каждый этаж по домофонному ключу. Вы всегда будете уверены в безопасности вашей семьи.

В 70-м строении будут дизайнерские холлы, в которых разместится мягкая зона ожидания для жителей и их гостей.

Также на первых этажах дома спроектированы колясочные комнаты. Для них предусмотрен отдельный вход в подъезд с уровня земли. Выходов из колясочных два – во двор и в холл. Так общий холл всегда будет чистым, а вы спокойно заберете и уложите малыша в коляску в теплом помещении.

Еще одна интересная особенность дома - полностью стеклянные лоджии с теплым полом. Теперь это полноценное пространство, где можно организовать рабочий кабинет или зону отдыха, оранжерею или столовую.

На старте продаж цены минимальные, а выбор планировок - самый широкий. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сайт termodom-pnz.ru.

Застройщик строения № 70 - ООО СЗ «Термодом-Оптима», строения № 71 - ООО СЗ «Земстрой», строения № 76 - ООО СЗ «Термодом-Профи». Проектные декларации на наш.дом.рф.

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