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Общество

В Пензе хотят изменить схему и график движения маршруток № 80

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В Пензе планируют внести изменения в схему движения и график маршрутного такси № 80. Об этом сетевому изданию сообщили в управлении транспорта и связи города.

Причиной изменений стали многочисленные жалобы жителей Пензы-III, недовольных работой маршрутчиков. С вопросом, когда ситуация изменится, они обратились в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«Все предложения по изменению маршрута находятся на согласовании у председателей уличных комитетов и старших МКД. После их утверждения данные изменения будут приняты в течение одного рабочего дня», - отметил и. о. начальника управления Артем Садовов.

Ранее стало известно, что маршрут № 80 в будний день обслуживают три машины, интервал между ними в час пик - 20 минут. Горожан не устраивает количество транспорта. Также пензенцы в соцсетях пожаловались на большие перерывы в движении, из-за которых многие опаздывают на работу, и на невозможность уехать после 20:00.

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Гость||

Поднимите с колен троллейбус № 6.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Все предложения по изменению маршрута находятся на согласовании у председателей уличных комитетов и старших МКД. После их утверждения данные изменения будут приняты в течение одного рабочего дня»
Это что за фигня? А с участковыми полиционерами и врачами, с почтальонами тоже согласуют?

Гость||

Гость писал(a):

А с участковыми полиционерами и врачами, с почтальонами тоже
Обязательно. А ты -скачи мимо.

Имя: Гость
Комментарий:

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