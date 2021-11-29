В Пензе хотят изменить схему и график движения маршруток № 80

29.11.2021 | 14:36

В Пензе планируют внести изменения в схему движения и график маршрутного такси № 80. Об этом сетевому изданию сообщили в управлении транспорта и связи города.

Причиной изменений стали многочисленные жалобы жителей Пензы-III, недовольных работой маршрутчиков. С вопросом, когда ситуация изменится, они обратились в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«Все предложения по изменению маршрута находятся на согласовании у председателей уличных комитетов и старших МКД. После их утверждения данные изменения будут приняты в течение одного рабочего дня», - отметил и. о. начальника управления Артем Садовов.

Ранее стало известно, что маршрут № 80 в будний день обслуживают три машины, интервал между ними в час пик - 20 минут. Горожан не устраивает количество транспорта. Также пензенцы в соцсетях пожаловались на большие перерывы в движении, из-за которых многие опаздывают на работу, и на невозможность уехать после 20:00.