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Общество

Сердобчане связали травмы и смерти на дорогах с плохим освещением

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Жители Сердобска попросили обеспечить безопасность пешеходных переходов в городе. По мнению граждан, ДТП на зебрах происходят из-за их недостаточной освещенности. Жалобу опубликовали в местном сообществе во «ВКонтакте».

«Уважаемая администрация! Сколько нужно травм и смертей, чтобы вы сделали нормальное уличное освещение на всех пешеходных переходах Сердобска?» - обратился к представителям власти автор поста.

Он привел в пример ДТП, которые случились в городе в темное время суток за последние несколько месяцев.

Так, 21 ноября на улице Куйбышева пострадал 41-летний пешеход. 18-го числа на улице Ленина сбили 70-летнюю женщину.

8 октября на ул. Красной машина сбила велосипедистку в возрасте 47 лет. 1 сентября на ул. Максима Горького получил травмы 62-летний пешеход.

А 4 августа мужчина 1976 года рождения, управлявший мотоциклом, допустил наезд на собаку и был госпитализирован.

В октябре 2020 года на ул. Максима Горького в Сердобске погиб 62-летний мужчина. В ноябре 2019-го были сбиты две 16-летние девушки. Тогда местные жители тоже говорили о плохом освещении улиц. Судя по всему, за два года ситуация мало изменилась.

«Поддерживаю вопрос автора. Текущая ситуация с освещением требует незамедлительного решения!», «Полностью поддерживаю автора поста, т. к. освещение в вечернее (ночное) время в городе - ноль!» - написали местные жители.

«Освещение вроде как даже если и есть, но оно горит как-то странно, что ничего не освещает», - констатировала еще одна сердобчанка.

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Гость||

В джунглях тоже не все выживают.Это нормально.

Гость||

Город очень темный. Вечерами ничего ни черта не видать. Хватит экономить на наших жизнях!!!

Гость||

Наши водители и днём то ничего не видят ни знаков,ни пешеходов,ни других участников движения, аварии каждый день,на ровном месте,а ещё не было снега и гололеда,потом он будет виноват.Ночью водителям темно,днём ярко солнце светит,может для них сделать специальные очки,или каждый второй слепой или дальтоник и пора ужесточить прохождение мёд.комиссии

Гость||

Если честно, освещение в г.Сердобске практически отсутствует.А если где и есть фонари , то этот жёлтый свет не знаю для чего предназначен,но только не для освещения улиц.

Гость||

И еще,светофор в р-не Березок уже месяц не работает )))

Гость||

Желтый свет на фонарях-для голубей, чтоб они гнезда свои находили. Это мне орнитолог рассказывал

Имя: Гость
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